Muertes de científicos en Estados Unidos: experto descarta foco exclusivo en sector nuclear

La investigación del FBI sobre la muerte y desaparición de científicos en Estados Unidos sigue generando preocupación en el ámbito internacional. El caso, que también fue advertido por la Cámara de Representantes como una posible “grave amenaza para la seguridad nacional”, ha despertado hipótesis sobre un patrón detrás de estos hechos.

En entrevista con el programa Mañanas Blu 10 AM, Camilo Prieto, director de la Red Nuclear Colombiana, aseguró que es necesario poner en contexto las cifras. “De las muertes registradas, solo dos están relacionadas con el sector nuclear. Todas las otras víctimas están en otros sectores”, explicó.

El experto subrayó que, aunque no se trata de hechos aislados, tampoco se puede concluir que exista una persecución directa contra la industria nuclear. Prieto afirmó que “es evidente que alrededor de todas esas muertes no hay una simple coincidencia, pero sí es indispensable matizar esos números”.

En ese sentido, indicó que la magnitud del sector nuclear en países como Estados Unidos permite entender mejor la proporción de los casos. “En Estados Unidos trabajan más de 70.000 personas solo en el sector nuclear y no se han presentado más víctimas, entonces estos números son claves”, agregó.



Prieto también señaló que la preocupación expresada por el Gobierno estadounidense no apunta exclusivamente a una industria en particular. Según explicó, muchas de las víctimas estarían vinculadas a áreas especializadas del sector aeroespacial. “Es altamente preocupante, pero no hay una especificidad de sector, no específicamente con el nuclear”, dijo.

El director de la Red Nuclear Colombiana precisó que uno de los focos de atención está en la propulsión aeroespacial. “Muchas de las personas víctimas de estos delitos están vinculadas a un área muy especial de la industria aeroespacial: la propulsión. Ahí esto empieza a dar tintes distintos”, sostuvo.

A pesar del contexto, insistió en que no hay evidencia suficiente para afirmar que el sector nuclear sea un objetivo directo. “La preocupación está, pero no es una direccionalidad específica contra el sector nuclear”, reiteró, al tiempo que llamó a evitar conclusiones apresuradas.

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Finalmente, Prieto mencionó que existen diversas hipótesis sobre lo ocurrido, sin que hasta ahora haya una explicación concluyente. “Hay múltiples hipótesis, de todo tipo. Las tecnologías nucleares aportan grandes herramientas, por ejemplo en materia de empleos”, concluyó.