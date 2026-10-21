Mujer de 65 años murió tras ser atacada por un tiburón mientras nadaba en famosa playa

Una mujer de 65 años murió luego de ser atacada por un tiburón mientras nadaba en el mar. La emergencia ocurrió este martes y terminó con la intervención de las autoridades, que ordenaron el cierre de la playa como medida preventiva. Pese a la asistencia médica que recibió la víctima, los profesionales de salud confirmaron su fallecimiento en el lugar.

El hecho se registró en Orient Beach, una de las playas más concurridas de KuGompo, en el sureste de Sudáfrica. Según la información conocida, la mujer nadaba por su cuenta cuando comenzó a experimentar dificultades y alertó a sus compañeros.

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Al sacarla del agua, quienes la auxiliaron encontraron dos heridas compatibles con mordeduras de tiburón: una en el muslo y otra en la parte superior de uno de sus brazos.

La víctima hacía parte de un grupo de natación que visitaba habitualmente este sector de la costa sudafricana. El ataque generó preocupación entre los bañistas y motivó la adopción de medidas para evitar que otras personas ingresen al mar mientras se evalúa la situación.



Janine Lochrenberg, de 65 años, murió atacada por un tiburón. Foto: Redes sociales

Autoridades ordenaron el cierre de la playa

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades locales comunicaron lo sucedido a través de su cuenta oficial de Facebook y anunciaron el cierre de Orient Beach hasta nuevo aviso.

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En el mensaje, hicieron un llamado a los visitantes para que extremen las precauciones y se abstengan de ingresar al agua en las playas afectadas. La restricción busca reducir los riesgos para los bañistas mientras se conocen más detalles sobre las circunstancias del ataque.

Uno de los aspectos que llamó la atención del caso tiene que ver con las medidas de protección que utilizaba la mujer. De acuerdo con un integrante de su grupo de natación, la víctima llevaba un dispositivo magnético diseñado para ahuyentar a los tiburones. Sin embargo, aparentemente, el mecanismo no habría impedido el ataque.

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Hasta el momento, no se han establecido las circunstancias exactas en las que se produjo el encuentro con el animal ni si el dispositivo tuvo alguna incidencia en lo ocurrido.

La coronel Siphokazi Mawisa, portavoz provincial del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS), informó a medios locales que se inició una investigación para esclarecer los hechos y determinar cómo ocurrió la emergencia.

Las autoridades deberán recopilar información sobre lo sucedido antes de que la mujer fuera retirada del agua y establecer las condiciones en las que se produjo el ataque.

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Sudáfrica cuenta con una extensa costa en la que, a lo largo de los años, se han registrado ataques de tiburones. Según Shark Spotters, un programa dedicado a la seguridad de los bañistas y a la conservación de estos animales, desde 1905 se han documentado 248 ataques no provocados en el país, con una presencia importante de casos en la provincia del Cabo Oriental.