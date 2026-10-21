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Blu Radio  / Mundo  / Papa León XIV no necesitará más tratamientos tras extirparle cáncer en el pulmón

Papa León XIV no necesitará más tratamientos tras extirparle cáncer en el pulmón

Las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba "localizada".

Papa León XIV.
Papa León XIV.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de oct, 2026

El papa León XIV no necesitará ningún tratamiento adicional tras habérsele extirpado con éxito un cáncer en el pulmón, según confirmaron los exámenes histológicos definitivos, informó este miércoles la Oficina de Prensa del Vaticano.

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"Hoy se han publicado los resultados de las pruebas histológicas y de biología molecular realizadas al material extirpado durante la cirugía del Santo Padre", señala el comunicado de la Santa Sede.

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La nota, firmada por el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, y el jefe del equipo quirúrgico, Stefano Margaritora, precisa que las pruebas confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma de pulmón y que la enfermedad se encontraba "localizada".

El Papa León XIV pronuncia un discurso el 21 de abril de 2026.
El Papa León XIV pronuncia un discurso el 21 de abril de 2026. Foto AFP.

"Una evaluación oncológica posterior confirmó que no era necesario ningún tratamiento adicional", concluye la comunicación.

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