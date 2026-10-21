Objeto extraño del tamaño de un carro cae en Indonesia, ¿parte de un cohete chino?

En distintos lugares del mundo, el hallazgo de objetos extraños en medio de campos y zonas rurales ha alimentado durante años todo tipo de teorías. Algunos de estos descubrimientos, por sus formas o características poco comunes, llegaron a ser relacionados popularmente con supuestas visitas extraterrestres, aunque posteriormente muchas de estas historias encontraron explicaciones más terrenales.

Ahora, un nuevo hallazgo volvió a llamar la atención, esta vez en Indonesia, donde un enorme fragmento apareció en una plantación y, por su posible origen, fue relacionado con un cohete chino.

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Objeto del tamaño de un automóvil cayó en una plantación

Un fragmento de grandes dimensiones, aproximadamente del tamaño de un carro, se estrelló en una plantación de palma aceitera en la isla de Borneo, Indonesia, cerca de viviendas y lugares donde se desarrollan actividades laborales.

El objeto generó asombro entre los habitantes de la zona debido a sus características y a que aparentemente habría caído desde el cielo. Sin embargo, el incidente no dejó personas fallecidas ni provocó daños materiales, según información de medios locales.



Además, la gigantesca pieza llevaba visible el código “2ZQE31”, un elemento que fue tenido en cuenta durante las investigaciones para determinar de dónde procedía.

La agencia de investigación de Indonesia señaló que existe una fuerte sospecha de que el fragmento corresponde al cohete chino Zhuque-2E, por lo que el hallazgo estaría relacionado con restos de tecnología espacial y no con un objeto de origen desconocido o alienígena.

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Según las autoridades, el objeto en cuestión es descrito como una estructura metálica grande de forma semiesférica o abovedada, la cual se encuentra semienterrada o apoyada directamente sobre la vegetación en la zona rural rodeada de palmeras.

Objeto extraño hallado en Indonesia. Foto: tomada de redes.

Entre sus características visuales más destacadas están las siguientes:



Superficie y desgaste: presenta un aspecto altamente oxidado y desgastado, con corrosión generalizada en gran parte de su estructura y rastros de pintura o recubrimiento descascarado.

presenta un aspecto altamente oxidado y desgastado, con corrosión generalizada en gran parte de su estructura y rastros de pintura o recubrimiento descascarado. Estructura: su cuerpo principal tiene una forma curva y robusta. En la parte superior cuenta con un componente cilíndrico o tipo válvula más pequeño, de tonos rojizos y oscuros, que sobresale como una especie de boquilla o conector central.

De acuerdo con lo anterior, las autoridades manejan dos hipótesis, la primera que el objeto hallado lleva bastante tiempo en la zona, y la segunda que fue expuesto a condiciones extremas antes de caer en el lugar.

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Este tipo de elementos que aparecen de forma imprevista en zonas rurales suelen ser investigados por las autoridades locales debido a la posibilidad de que se trate de fragmentos de basura espacial (como tanques de combustible o componentes de cohetes) que han reingresado a la atmósfera terrestre.

