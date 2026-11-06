Mujer habría vendido a cuatro de sus hijos recién nacidos: daba a luz en casa para ocultarlos

Una mujer es señalada de haber entregado a cuatro de sus hijos recién nacidos a cambio de dinero, en medio de una presunta estructura dedicada al tráfico y la compraventa de menores.

El caso salió a la luz tras una investigación que terminó con la captura de seis personas, entre ellas la madre de los bebés, quien habría recurrido a diferentes prácticas para ocultar algunos de los nacimientos.

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Los hechos son investigados en España, donde la Policía Nacional y la Guardia Civil adelantaron un operativo en tres localidades: Badajoz, Montijo y Linares. Según información de la agencia EFE, las autoridades buscan establecer cómo funcionaba la presunta red, quiénes recibían a los recién nacidos y qué ocurrió con los niños que habrían sido entregados ilegalmente.

Uno de los elementos más llamativos de las pesquisas tiene que ver con la manera en que la mujer habría ocultado algunos de sus embarazos y partos. De acuerdo con las primeras indagaciones, presuntamente daba a luz en su propia vivienda para evitar que quedara un registro oficial de los nacimientos y dificultar así que las autoridades pudieran rastrear a los bebés.



Bebé Foto: referencia, Meta IA

No obstante, esta no habría sido la modalidad utilizada en todos los casos. Los investigadores establecieron que la mayoría de los partos se habrían producido en hospitales, por lo que ahora intentan reconstruir las circunstancias en las que se registraron los nacimientos y cómo se concretaban las posteriores entregas de los menores.

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Las capturas se produjeron durante una operación desarrollada este miércoles, que incluyó inspecciones en tres inmuebles ubicados en diferentes puntos del territorio español.

En Montijo, municipio de la provincia de Badajoz, fueron arrestados la mujer señalada de vender a sus hijos y un hombre que también estaría relacionado con la investigación. Otro de los procedimientos tuvo lugar en Badajoz capital, donde las autoridades inspeccionaron una vivienda perteneciente a un matrimonio de nacionalidad portuguesa.

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El tercer registro se llevó a cabo en Linares, en la provincia de Jaén. En total, seis personas fueron detenidas durante las actuaciones policiales. Sin embargo, hasta el momento no se han divulgado las identidades de los otros cinco sospechosos ni se ha precisado qué papel habría desempeñado cada uno en la presunta organización.

¿Qué pasó con los niños que habrían sido vendidos?

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con el destino de los menores. Las autoridades intentan determinar quiénes recibieron a los bebés, si existían intermediarios encargados de facilitar las entregas y durante cuánto tiempo habría operado esta presunta estructura.

También buscan establecer si los cuatro hijos señalados en la investigación corresponden a diferentes operaciones realizadas a lo largo de varios años y si hay otros posibles casos relacionados con la mujer detenida.

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Por ahora, las autoridades españolas mantienen abiertas las pesquisas para esclarecer las circunstancias de cada nacimiento y entrega. La información conocida hasta el momento corresponde a las primeras indagaciones y todavía está pendiente establecer las responsabilidades individuales de los seis arrestados.