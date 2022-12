Murió Aretha Franklin, la reina del soul

La legendaria cantante estadounidense Aretha Franklin, conocida como "la reina del soul", murió este jueves en Detroit a los 76 años, confirmó la familia de la artista en un comunicado.

"En uno de los momentos más sombríos de nuestras vidas, no somos capaces de hallar las palabras adecuadas para expresar la pena que destroza nuestros corazones", dijeron sus familiares en un texto transmitido por la publicista de la cantante, Gwendolyn Quinn.

"Perdimos a la matriarca y a la roca de nuestra familia. El amor que tenía por sus hijos, sus nietos, sus sobrinos y primos era ilimitado", añadieron.

La diva reinante de la música popular estadounidense, que durante más de medio siglo influyó a varias generaciones y llegó a ganar 18 Grammys, fue diagnosticada con un cáncer en 2010.

Durante la última semana había recibido cuidados paliativos en su hogar de Detroit y murió rodeada de familiares y amigos.

Nacida en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de 1942, hija del prominente predicador bautista C. L. Franklin y de Barbara Siggers Franklin, Aretha Louise Franklin creció cantando gospel en la iglesia bautista de New Bethel en Detroit, liderada por su padre.

Su primera grabación, "Spirituals", fue realizada en 1956, cuando tenía apenas 14 años.

Firmó un contrato con Columbia Records en 1960, cuando difundió su primer álbum, "The great Aretha Franklin", una mina de varios hits de R&B, incluido uno que se convirtió en uno de los 40 más escuchados de Billboard en 1961, "Rock-A-Bye Your Baby (With A Dixie Melody)".

Pero su carrera realmente despegó tras su transferencia al sello Atlantic Records en 1966 y el comienzo de su colaboración con el legendario productor Jerry Wexler, que resultaría en 14 álbumes juntos.

La canción "Respect", que le valió su apodo de "reina del soul", trepó al número uno de los sencillos más escuchados en 1967, liderando el ránking durante semanas. La canción fue adoptada como el himno de los movimientos por los derechos civiles y la igualdad de las mujeres.

Franklin influenció a distintas generaciones de cantantes, desde la diva del pop Mariah Carey a la fallecida cantante Whitney Houston, hasta Alicia Keys, Beyonce, Mary J. Blige y la difunta británica Amy Winehouse.

Fue la primera mujer que entró al Salón de la Fama del Rock and Roll y cantó en la ceremonia de inauguración de dos presidentes: Bill Clinton y Barack Obama.

"Hillary y yo estamos de duelo por la muerte de nuestra amiga Aretha Franklin, uno de los mayores tesoros nacionales de Estados Unidos", dijo el expresidente Clinton en un comunicado.

"Durante más de 50 años, agitó nuestras almas. Era elegante, graciosa, y completamente intransigente en su arte. La primera escuela musical de Aretha fue la iglesia y sus actuaciones fueron potenciadas por lo que allí aprendió", añadió.

La iglesia bautista de New Bethel en Detroit había celebrado el miércoles de noche una vigilia en su honor.