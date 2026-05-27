Murió famoso reguetonero en trágico accidente de tránsito en Miami

Luto en el género urbano latino tras conocerse la trágica muerte del reconocido y querido cantante cubano El Dizzy, quien perdió la vida en Miami cuando iba hacía su trabajo y fue atropellado por un conductor en aparente estado de embriaguez.

Si bien no murió en el lugar de los hechos, falleció mientras era llevado en una ambulancia cerca al sitio de donde se dio el accidente de tránsito. Una noticia que ha sido lamentada en la industria porque, con apenas 25 años, era un fuerte prospecto en el género urbano.

Lo que más han lamentado autoridades, familiares y amigos de la víctima ha sido que no estaba haciendo nada malo, incluso, iba a ir a su oficina un día no laboral para adelantar unos compromisos y solo se encontraba caminando al lugar cuando terminó siendo arrollado por el otro vehículo.

Murió El Dizzy // Foto: Instagram @eldizzy.cu

El responsable huyó del sitio y se ha emprendido una búsqueda para ubicar al culpable de este hecho para que responda por lo sucedido, mientras que las autoridades han revisado cámaras de seguridad e interrogado testigos para encontrarlo lo más pronto posible.



Además, la madre de la víctima no pudo acompañar a su familia debido a que reside en España y por problemas de migración no puede llegar a Estados Unidos, por lo que ha vivido el luto desde la distancia y ha pedido a todos que ayuden a ubicar al culpable para que responda por este lamentable hecho que ha dejado un luto en la industria musical en Latinoamérica.

La familia ha expresado que siempre será recordado como “un joven lleno de vida” y “apasionado por la música” que “solo estaba persiguiendo un sueño de niño”.