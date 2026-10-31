Murió Nonna Silvi, la abuela que conquistó las redes sociales con sus recetas: tenía 85 años

Silvana Bini, conocida mundialmente como Nonna Silvi, falleció a los 85 años en su casa de Montespertoli, en Florencia, Italia. La noticia fue confirmada por sus familiares a través de las redes sociales, donde compartieron un emotivo mensaje para despedir a la cocinera que conquistó a millones de personas con sus recetas.

La mujer atravesaba una enfermedad fulminante que tomó por sorpresa a sus seres queridos y cuyo diagnóstico llegó apenas 20 días antes de su fallecimiento, según información difundida por varios medios de comunicación. Durante ese tiempo permaneció acompañada de sus hijos y nietos.

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Nacida en 1941 en una numerosa familia toscana, junto a ocho hermanos, Silvana encontró en la cocina una manera de compartir sus conocimientos y tradiciones. Su popularidad llegó en 2022, cuando comenzó a protagonizar videos de preparaciones italianas que rápidamente despertaron el interés de los usuarios.

¿Cómo se hizo famosa Nonna Silvi en las redes sociales?

Su historia en internet comenzó gracias a una iniciativa familiar; su nieto Gabriele tuvo la idea de grabarla mientras preparaba diferentes platos, además de encargarse de producir el contenido que posteriormente se publicaba en redes sociales. Aunque pocas veces aparecía frente a las cámaras, su participación resultó fundamental para construir el proyecto.



En los videos también participaba Simone, otro de sus nietos, quien aparecía frecuentemente frente a la pantalla e interactuaba directamente con ella. Marco, hijo de Silvana, también hacía parte de esta iniciativa que convirtió las recetas familiares en contenidos seguidos por millones de personas.

La espontaneidad, el carisma y la particular manera de explicar cada preparación fueron algunas de las características que impulsaron su popularidad. Con el paso del tiempo, Nonna Silvi consiguió reunir una comunidad de más de 4,3 millones de seguidores en Instagram y cerca de 2,2 millones en TikTok.

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Detrás de este éxito también estaba la panadería familiar Forno Martini, fundada en 2006 por su hijo Marco Martini en Castelfiorentino. Allí trabajó Silvana durante dos décadas, horneando dulces y compartiendo sus conocimientos culinarios, además de convertirse en el escenario donde posteriormente se grabaron varios de sus videos virales.

Los reconocimientos y logros internacionales de la cocinera italiana

Su talento también la llevó a escenarios internacionales. En agosto de 2024 tuvo la oportunidad de preparar platos tradicionales italianos para integrantes de La Familia Real de Catar, entre ellos el emir Tamim bin Hamad Al Thani, una experiencia que representó uno de los momentos más destacados de su trayectoria.

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A este reconocimiento se sumaron otros importantes logros en el mundo digital. En 2025 recibió el galardón a Creador del Año en los TikTok Awards Italia, mientras que en 2026 Forbes Italia la distinguió dentro de la categoría Comida de sus premios Top Creators del año.

Durante sus últimos meses, la cocinera continuó en contacto con sus seguidores y participó en iniciativas como 'Diálogos en el burgo', realizada en Terricciola, donde recibió muestras de cariño de quienes admiraban su cercanía y su manera de compartir las tradiciones toscanas.

El emotivo mensaje de su familia tras la muerte de Nonna Silvi

En la publicación oficial, sus familiares explicaron que la enfermedad avanzó en apenas 20 días y que la abuelita permaneció lúcida hasta el final. Incluso durante sus últimos momentos preguntaba por las actividades de la empresa familiar y por las tareas que debían realizar.

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Su nieto, Gabriele, también le dedicó unas palabras en las que recordó cómo ella lo cuidó durante su infancia y estuvo presente en cada etapa de su vida:"Fuiste la mejor abuela del mundo. Mi abuela".

Además, recordó las palabras que le expresó mientras atravesaba sus últimos momentos: "Vete feliz, abuela. Diste tanto, diste todo lo que podías dar. Dedicaste tu vida a los demás y no tienes absolutamente nada por lo que reprocharte".

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La familia anunció que la empresa permanecerá cerrada durante dos días como homenaje a su memoria y que posteriormente retomará sus actividades para mantener vivo el proyecto que construyeron juntos. El funeral se realizará el lunes 2 de noviembre en la iglesia de Sant'Andrea, en la localidad italiana.

La noticia también provocó numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes dejaron mensajes de despedida en las redes sociales: "Gracias por todo abuela, eres un ángel", escribió uno de los usuarios, mientras otro destacó el cariño y la alegría que Silvana transmitió a través de sus preparaciones.

