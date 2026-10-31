Una decoración con llamas falsas desató el pánico entre vecinos: terminaron llamando a los bomberos

Las celebraciones de Halloween suelen estar acompañadas de decoraciones llamativas, luces y efectos especiales que buscan sorprender a quienes pasan por las calles. Sin embargo, algunas de estas representaciones pueden llegar a ser tan realistas que terminan generando confusión e incluso alertas por posibles emergencias.

Eso fue lo que ocurrió en un vecindario de Estados Unidos, donde unos residentes llevaron sus adornos de Halloween a otro nivel y terminaron provocando la movilización de los equipos de bomberos.

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Decoración con llamas falsas desató el pánico entre vecinos

El hecho se registró en Glens Falls, una localidad del estado de Nueva York, donde varios vecinos decoraron sus casas con luces y efectos visuales que simulaban llamas saliendo de puertas y ventanas.



La puesta en escena era tan convincente que algunas personas creyeron que las viviendas estaban siendo consumidas por el fuego y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Apenas 20 minutos después, efectivos del cuerpo de bomberos de Glens Falls Firefighters llegaron a la zona con sus equipos, preparados para atender lo que parecía ser un incendio que podía poner en riesgo a los residentes y sus propiedades.

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No obstante, al llegar al lugar, los organismos de emergencia descubrieron que no había ninguna conflagración. Las llamas que se observaban desde el exterior eran parte de una elaborada decoración de Halloween, diseñada para recrear con gran realismo la apariencia de un incendio.

Aunque todo terminó siendo una falsa alarma, el hecho llevó a muchos a preguntarse hasta qué punto algunos efectos especiales pueden confundirse con una emergencia real.

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Frente a esto, autoridades de emergencia indicaron que ante la presencia de humo, fuego o cualquier indicio de peligro, lo recomendable es alertar a los servicios de emergencia y permitir que los organismos correspondientes verifiquen lo que está ocurriendo.