Autoridades entregan recomendaciones para proteger a menores de edad durante Halloween en Medellín

Con motivo de la celebración de Halloween y la alta afluencia de familias en los centros comerciales, parques y vías públicas del Valle de Aburrá, las autoridades activaron un plan especial de prevención para acompañar los recorridos de niños, niñas y adolescentes. El objetivo principal de las medidas es garantizar el normal desarrollo de las actividades festivas y prevenir situaciones de riesgo durante el fin de semana.

Dentro de las pautas de autocuidado entregadas por la Policía Nacional, se destaca la importancia de que los padres mantengan la supervisión constante sobre los menores de edad y eviten que transiten solos por la vía pública. Se sugiere además ubicar tarjetas con nombres y teléfonos de contacto en la ropa de los niños, acordar puntos de encuentro en caso de desorientación y evitar el ingreso a zonas oscuras o lugares con aglomeraciones excesivas.

Disfraces de Halloween hechos en el último minuto Foto: Pexels

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Frente al consumo de dulces y el uso de trajes, la institución invitó a los acudientes a revisar minuciosamente que los dulces recibidos estén debidamente empacados y sellados de fábrica, rechazando cualquier producto defectuoso o de procedencia dudosa. Así mismo, las autoridades recomendaron el empleo de disfraces que permitan una adecuada visibilidad al caminar y la eliminación de elementos cortopunzantes o accesorios rígidos que puedan causar accidentes.

El comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, el coronel José Fernando Mazo, reiteró a la ciudadanía la tolerancia y la prudencia al momento de transitar por los ejes viales de la subregión. La recomendación central incluye el cuidado de objetos de valor en lugares concurridos, el uso de transporte autorizado y la notificación inmediata a la línea 123 ante cualquier novedad o emergencia.



!A partir del análisis de los fenómenos delictivos y sociales registrados en años anteriores, hemos priorizado intervenciones en las comunas de Manrique, Villahermosa, Belén y Castilla. Invitamos a los padres de familia a acompañar permanentemente a sus hijos, adoptar medidas de autocuidado y reportar cualquier situación sospechosa a la Línea de emergencia 123", dijo Mazo.

Para respaldar estas acciones de vigilancia, la Policía dispuso de más de 530 uniformados, 160 motocicletas y tres puestos de control estratégicos que estarán desplegados en los puntos de mayor movilidad de la ciudad para atender los requerimientos de los ciudadanos durante la jornada.