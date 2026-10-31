Denuncian demoras para entrega de medicamentos a pacientes oncológicos del magisterio en Medellín

Los problemas en la entrega de medicamentos para los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) continúan en Antioquia. Las dificultades afectan incluso a pacientes que requieren tratamientos para enfermedades de alto riesgo, como cáncer, patologías hepáticas y reumatológicas, quienes siguen enfrentando obstáculos para acceder oportunamente a sus medicamentos.

A las denuncias que durante octubre se conocieron por las demoras en las autorizaciones, las dificultades para acceder a tratamientos y las largas esperas en la sede del Fomag en Medellín, se suman los inconvenientes reportados en los puntos de dispensación de medicamentos.

Los responsables de droguerías y grandes superficies deben levantar alertas ante la compra inusual de grandes cantidades de medicamentos Foto: Acemi.

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Uno de estos es ETOS, ubicado en el edificio Palomar, en el sector de Maracaibo, entre las calles Oriental y El Palo, donde se han reportado dificultades relacionadas con la entrega de medicamentos para pacientes de distintas especialidades. Desde el sitio, una docente lamentó lo sucedido en diálogo con Blu Radio.

"Son más de seis horas esperando atención, muy complicada la situación. Yo ya no sé si llorar o salir corriendo", indicó.



La situación se presenta en medio de los problemas financieros y administrativos que enfrenta el Fomag y que también han afectado a las entidades encargadas del suministro farmacéutico. Precisamente, la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) se pronunció el 28 de octubre y pidió a Systemed Farma mantener habilitados sus puntos de atención y continuar suministrando medicamentos a los docentes, pensionados y sus beneficiarios, pese a las dificultades económicas.

Sindicatos como Asdem ya también han venido advirtiendo de las graves dificultades a las que se enfrenta esta población, como recientemente lo dijo María Emma Martínez, secretaria de Salud y Bienestar de esa organización.

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"Los compañeros no cuentan con una red actualizada, no cuentan con urgencias, oncología está cancelada. La situación está muy grave".

La organización confirmó que, según la información entregada por la empresa, permanecen habilitados los puntos de Medellín, Bello y Arboletes. Además, solicitó una reunión urgente con Systemed Farma y el Fomag para buscar alternativas que permitan ampliar la cobertura.

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Adida también exigió al Fomag y a la Fiduprevisora el pago inmediato de las obligaciones pendientes, al advertir que los retrasos ponen en riesgo la continuidad del servicio farmacéutico.