Hay que seguir adelante: presidente de la JEP tras millonario recorte presupuestal para 2027

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, advirtió sobre las consecuencias que tendría para el funcionamiento de este tribunal la reducción de su presupuesto en $170.000 millones y el proyecto de acto legislativo que busca disminuir de 15 a 10 años el periodo de funcionamiento de esta jurisdicción.

Según explicó Ramelli, el Gobierno Nacional había presentado inicialmente un presupuesto de $821.000 millones para la JEP. Sin embargo, posteriormente se aplicó un recorte de $170.000 millones, acordado entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso de la República.

Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli. Foto: JEP

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El magistrado señaló que la jurisdicción todavía analiza las medidas que deberá adoptar para afrontar la reducción de los recursos. Para ello, anunció que el próximo martes continuará la sesión del órgano de gobierno de la JEP, en la que se examinarán las alternativas para garantizar su funcionamiento.

A la preocupación presupuestal se suma el trámite de una reforma constitucional en la Comisión Primera del Congreso, que ya superó su primer debate y plantea reducir de 15 a 10 años el periodo establecido para el funcionamiento de la JEP.



"¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que estamos discutiendo internamente. El martes tendremos la continuación del órgano de gobierno, estamos examinando todas las medidas, hay que seguir adelante. Y yo siempre he insistido que yo no sé de dónde salió esa afirmación de que no le vamos a dar una prórroga, pues es que nunca hemos pedido una prórroga, o sea, la Constitución lo que dice son 15 años", sostuvo el magistrado.

Ramelli cuestionó esta iniciativa porque, según advirtió, una reducción de ese plazo impediría que los procesos judiciales concluyan y podría provocar que algunos casos regresen a la justicia ordinaria.

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El presidente de la jurisdicción también pidió al Congreso evaluar las consecuencias de la reforma para las víctimas, la seguridad jurídica de los comparecientes y los compromisos internacionales de Colombia ante el sistema interamericano de derechos humanos y la Corte Penal Internacional.

Además, lamentó que la JEP no hubiera sido invitada a la primera sesión de la Comisión Primera en la que se discutió la iniciativa, pese a que la reforma afecta directamente a esta jurisdicción.