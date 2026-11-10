Narrador de fútbol relató llegada del papa León XIV a Argentina como un partido

La llegada del papa León XIV a Córdoba, Argentina, se vivió con la emoción de una final de fútbol. El encargado de narrar el recibimiento fue Carlos Andrés, conocido como ‘El Bocha’ Houriet, periodista y relator insignia del fútbol cordobés, quien convirtió el descenso del pontífice por las escaleras en una escena propia de una transmisión deportiva. Con su particular estilo, describió el encuentro del líder de la Iglesia católica con los fieles que lo esperaban.

“Ahí está el papa, ahí está el León, ahí está León XIV, va bajando uno a uno los peldaños, va bajando uno a uno los peldaños para encontrarse con la gente, para pisar nuestra tierra, para bendecirnos a todos, para abrazarnos a todos, para unirnos a todos, para dejarnos un mensaje a todos”, relató Houriet como si fuera un partido de fútbol.

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El periodista también describió el momento como un encuentro entre León XIV y los ciudadanos que lo aguardaban: “Camina en nuestro piso, camina en nuestra tierra, bajo nuestro cielo, bajo nuestro amor”, expresó, mientras destacaba el recibimiento de las autoridades eclesiásticas, gubernamentales y de los fieles.

Por supuesto, la forma de relatar el acontecimiento llamó la atención por su semejanza con las transmisiones de fútbol, en las que cada movimiento de los protagonistas se convierte en parte de una narración cargada de expectativa.



Vale enfatizar que ‘El Bocha’ Houriet es una de las voces reconocidas del fútbol de Córdoba. Nació en Villa María y ha narrado encuentros de equipos tradicionales de la región, como Belgrano, Talleres e Instituto. Por su trayectoria y cercanía con el público cordobés, fue escogido para ponerle voz a un acontecimiento religioso que reunió a miles de personas y que representó la primera visita de un papa a esa provincia en cuatro décadas.



Histórica visita a Córdoba

Según información del Vaticano, alrededor de 650.000 fieles asistieron el martes a la misa celebrada en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba, ubicada a unos 700 kilómetros de Buenos Aires. Además, más de 250.000 peregrinos pasaron la noche en el lugar y otros continuaron llegando durante la mañana.

La visita de León XIV también congregó multitudes en la capital argentina: ese mismo martes, unos dos millones y medio de personas participaron en la misa celebrada ante el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires. En medio de estas manifestaciones de fe, la narración de Houriet se convirtió en uno de los momentos más virales del recibimiento en Córdoba.