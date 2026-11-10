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Blu Radio  / Mundo  / Capturan presunto responsable de muerte de influencer en México: es peligroso cabecilla

Capturan presunto responsable de muerte de influencer en México: es peligroso cabecilla

La muerte de la reconocida influencer se dio en 2025 en plena transmisión en vivo y consternó a todo México, abriendo una amplia investigación.

Valeria Márquez y su peluche de cerdo.jpg
Valeria Márquez y su peluche de cerdo //
Foto: Instagram @v___marquez
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Ha pasado más de un año de la trágica muerte de Valeria Márquez, reconocida influencer, durante una transmisión en vivo cuando se encontraba en una peluquería haciéndose un tratamiento en las uñas y fue atacada a tiras por dos personas que llegaron a una moto.

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En agosto capturaron a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias 'El R1', quien estuvo detrás de su muerte por petición de su hijo, identificado como Francisco Ricardo Ruiz Velasco, conocido dentro de la organización criminal como 'El Doble R'. Sin embargo, capturaron al que habría sido el autor intelectual de toda la operación: Rafael Álvarez Ayala, conocido en la organización como ‘R2’, otro peligroso cabecilla.

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“La importancia de las detenciones de 'R1' y ahora de 'R2' radica en que se está avanzando contra los principales mandos de una organización criminal sumamente violenta que afectaba a la población con extorsiones y generando violencia, resaltó el secretario”, indicó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

Valeria Márquez recibió regalos antes de que le quitaran la vida
Valeria Márquez recibió regalos antes de que le quitaran la vida.
Foto: Captura de redes sociales

La captura se logró tras un intercambio de disparos en Zapopá, zona metropolitana de Guadalajara, en donde se pudo dar todo el operativo en contra de este criminal que, inicialmente, estaba herido y fue atendido por médicos y luego llevado con custodia a un centro hospitalario para iniciar el proceso por los delitos de delincuencia organizada y homicidio.

“Con estos resultados, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de continuar con las acciones de inteligencia, investigación y despliegue territorial para consolidar la reducción de la violencia, fortalecer la seguridad y avanzar en la recuperación de la paz y la tranquilidad en Michoacán”, expresaron desde la SSPC sobre este operativo.

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La muerte de Valeria Márquez se dio el 13 de mayo de 2025 y todo por haber terminado una relación sentimental con el hijo de ‘R1’, que buscando venganza ordenó quitarle la vida y abrió todo un operativo contra esta banda delincuenial.

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