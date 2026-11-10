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Blu Radio  / Mundo  / Hombre asesinó a su expareja, su amigo y luego se quitó la vida en extraño caso

Hombre asesinó a su expareja, su amigo y luego se quitó la vida en extraño caso

El crimen habría iniciado por una discusión entre los involucrados. Se encontraron al menos doce casquillos.

Extraño crimen en Puerto Rico.
Extraño crimen en Puerto Rico.
Foto: WAPA PR - Noticentro
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de nov, 2026

Un doble homicidio seguido del suicidio del presunto agresor conmocionó al municipio de Ponce, en Puerto Rico. Los hechos ocurrieron durante la noche del 8 de noviembre en una residencia donde Rey Torres Roche, de 39 años, habría disparado contra su expareja, Yasmín Rivera Roca, de 47 años, y su amigo Gerardo Santiago Santiago, de 49. Después de los asesinatos, el hombre se atrincheró en la vivienda y posteriormente se quitó la vida.

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De acuerdo con Noticentro, de Wapa Puerto Rico, las dos víctimas se encontraban dentro de un vehículo cuando fueron atacadas. La secuencia habría comenzado luego de que los tres compartieran durante la tarde en un negocio cercano, como acostumbraban hacerlo. Sin embargo, al llegar a la residencia se habría producido una discusión que terminó en el ataque armado, según explicó el director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

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La situación también derivó en un intercambio de disparos que puso en riesgo a otros familiares presentes en el lugar. Bryan Santiago, sobrino de una de las víctimas, contó que tuvo que lanzarse al suelo junto con sus allegados cuando el agresor comenzó a disparar.

“Me comenzó a disparar a mí también y a ciertos familiares que también estaban”, relató.

Extraño crimen en Puerto Rico
Extraño crimen en Puerto Rico
Foto: WAPA PR

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El testimonio de los allegados también describió la relación que existía entre las víctimas y el presunto agresor. Según contaron a Noticentro, los involucrados se conocían desde hacía años y solían compartir en un ambiente de amistad y familiaridad. En cuanto a sus antecedentes, el reporte señaló que Torres Roche tenía expediente criminal, incluyendo una caso por agresión sexual, mientras que Santiago Santiago registraba antecedentes relacionados con sustancias controladas.

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Tras el episodio, las autoridades encontraron cerca de doce casquillos de bala. Las autoridades investigan lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del doble asesinato y el posterior suicidio.

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