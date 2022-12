No habrá diálogo con oposición porque no va a haber referendo: Diosdado Cabello El diputado chavista Diosdado Cabello afirmó hoy que "no habrá diálogo" en Venezuela si la oposición de ese país pone como condición realizar un referendo revocatorio presidencial, pues asegura que no habrá referéndum "este año" y que "al paso que vamos" tampoco "el año que viene".