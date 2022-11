No hemos reprimido las protestas sino contenido la violencia: Venezuela

La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro no ha reprimido las manifestaciones opositoras de los últimos días, sino que ha "contenido la violencia" que en algunos casos se ha desatado y ha dejado al menos seis muertos, según balances no oficiales.



Rodríguez criticó que países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamen a las fuerzas de seguridad ciudadana de Venezuela a no reprimir las protestas opositoras pues, remarcó, en el país caribeño "no se ha reprimido", sino "se ha contenido la violencia".



"Hay una posición de doble estándar, de parcialización política, de selectividad política (...) no condenan la violencia que ejerce la dirigencia opositora en Venezuela promoviendo destrozos, promoviendo sufrimiento, terror y angustia en la población", dijo la ministra de Exteriores en entrevista con el canal estatal VTV.



Según la canciller, las protestas convocadas en las últimas dos semanas por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) han mostrado "características de violencia extremista".



Asimismo, rechazó el pronunciamiento de once países de Latinoamérica que ayer condenaron en un comunicado las muertes ocurridas durante protestas en Venezuela y pidieron al Gobierno que garantice la manifestación pacífica y a la oposición que sea responsable al ejercer ese derecho constitucional.



"Esto forma parte de una política sistemática de un grupo de países que en nuestra región (...) han formado una especie de tribunal de la inquisición contra Venezuela", consideró Rodríguez tras calificar dicho pronunciamiento como una "grosera injerencia" que forma parte de "una política intervencionista".



La jefa de la diplomacia venezolana aseguró que estos actos violan leyes internacionales y principios básicos contenidos en la carta de las Naciones Unidas, como la no intervención en asuntos internos de los estados.



"No reconocen que en Venezuela hay un gobierno legítimo y constitucional, pretenden socavar las bases del estado de derecho en Venezuela", prosiguió.



Por otra parte, Rodríguez calificó como una "histeria" la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, una iniciativa promovida por poco más de una docena de miembros de la OEA que pudiera dejar al país fuera del organismo continental.



Asimismo, cuestionó el "silencio absoluto" de dicha organización ante propuestas hechas por Venezuela como debates sobre el cambio climático, las lluvias en Perú, los diálogos de paz en Colombia y la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, propuesta por el presidente de esa nación, Donald Trump.