"No me arrepiento": youtuber Alex Tienda, acorralado en Ucrania, tras críticas por arriesgar su vida

Alex Tienda es un youtuber e influencer mexicano, quien decidió viajar a Ucrania para “documentar el sentir de los ucranianos” en medio de los ataques de Rusia a varias regiones de ese país tras la orden del presidente Vladímir Putin.

“Este viaje lo empecé a planear hace unas tres semanas. Llegue el 21 de febrero por problemas en los vuelos. Estoy documentando lo que pasa, similar a lo que hice de Venezuela y Corea del Norte”, contó en Mañanas BLU.

Publicidad

Sin embargo, con la escalada de ataques a la capital Kiev y otras ciudades, Tienda se vio obligado a moverse y, ahora, está considerando salir de Ucrania hacía Polonia o Moldova, según contó.

“Sigo aquí, pero tenemos que tomar la decisión de quedarnos o salir, pero es bastante peligroso (…) Salgo por la seguridad. Las acciones que está tomando Rusia son drásticas, están atacando las bases militares. Es una invasión muy similar a cómo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, con las advertencias y la narrativa”, relató.

Publicidad

Sobre su viaje y los cuestionamientos que ha recibido de algunos usuarios de redes sociales por arriesgar su vida al ir a Ucrania, dijo que no se arrepiente, pues está haciendo su trabajo al mostrar el “conflicto de una forma diferente”.

“Para nada. Mucha gente me ha dicho que estoy arriesgando mi vida, que no soy corresponsal de guerra, pero tengo credencial. Puede parecer extraño, pero no quiere decir que no pueda hacer contenido con otra narrativa, informando y mostrando los hechos”, comentó.