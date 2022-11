No me va a temblar el pulso para mandar a la cárcel a quien sea: Maduro

Nicolás Maduro, en su alocución de este domingo hizo referencia a los “actos de terrorismo” que realizó la oposición durante esta Semana Santa.



El mandatario venezolano aseguró que los responsables de fomentar estos desordenes recibirán el peso de la justicia.



Maduro insistió que no permitirá que las acciones de la oposición permitan que su país sea intervenido o monitoreado como ha sido el caso de las naciones de medio oriente. A la vez calificó los actos de la oposición como “el fascismo que vive Venezuela en esta ola de violencia”.



“No me va a temblar el pulso ni un segundo para llevar a la cárcel a quien tenga que llevar (…)”, con esta frase el presidente de Venezuela recordó las facultades constitucionales que le permiten encarcelar a aquellos opositores que se han manifestado en contra del Gobierno.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Avanza la búsqueda de desaparecidos en Mocoa voluntarios y rescatistas hallaron indicios de un cadáver que, de ser hallado, sería removido este lunes.



-De nuevo las redes sociales dejan en evidencia la falta de control por parte de las autoridades para preservar el Nevado del Cocuy. A menos de un mes de su reapertura se incumplen los acuerdos donde no se puede ingresar a lo que queda de glacial.



-Varias personas resultaron con heridas leves en Nueva York por el pánico desatado ante la creencia de que se habían producido disparos en un parque recreativo.



-Dos muertos y cinco heridos, entre ellos dos turistas mexicanas, dejó un tiroteo que se desató en la zona turística del puerto mexicano de Acapulco en plenas vacaciones de Semana Santa



-El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, visitó la puerta de la zona desmilitarizada que sirve como frontera entre Corea del Sur y del Norte, un día después de que Pyongyang efectuó una prueba de misil fallida.