No paran los reportes de damnificados tras terremoto de magnitud 7.5 que sacudió a Perú

Oscar Altamirano Quispe, gobernador regional del Amazonas peruano, se refirió a la devastación del temblor de magnitud 7.5 que sacudió a su país.

"Seguimos recibiendo reportes de damnificados, en viviendas destrozadas, inhabilitadas, en instituciones educativas, en establecimientos de salud, templos religiosos, en carreteras nacionales que unen la costa con la selva, que están destruidas. No hay paso. La población está viniendo a pie y estamos pidiendo que no caminen porque la tierra no está estable, es una zona altamente sísmica", indicó el funcionario.

Según el funcionario, a través de la Defensa Civil se ha brindado ayuda humanitaria a las personas afectadas.

"En algunoslugares donde ha habido deslizamientos hemos tratado de evacuar a las personas a un lugar seguro, pero la capacidad de respuesta como gobierno regional es muy pequeña", señaló.

El balance de daños por el terremoto de 7,5 grados de magnitud, ocurrido este domingo en Perú, se elevó a 12 heridos leves y a 1.670 damnificados, según el más reciente reporte ofrecido del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

