Nueva demanda contra herederos de Michael Jackson por presuntos abusos a cuatro hermanos

Los herederos de Michael Jackson enfrentan una nueva demanda interpuesta por cuatro hermanos que aseguran haber sido víctimas de abuso sexual y manipulación durante su infancia, en medio de una relación cercana con el artista.

La acción legal fue presentada en febrero ante un tribunal de Los Ángeles, pero tomó relevancia pública este viernes tras una entrevista concedida por los denunciantes al diario The New York Times.

Se trata de los hermanos Cascio, originarios de Nueva Jersey, quienes sostienen que su vínculo con el cantante estuvo marcado por episodios de vulnerabilidad y comportamientos inapropiados de carácter íntimo. Según su relato, la influencia y el estatus del artista dificultaron que cuestionaran lo ocurrido o lo hicieran público en su momento.

Michael Jackson Foto: AFP

De acuerdo con la demanda, los hechos habrían ocurrido en distintos lugares, incluida la residencia del cantante.



La familia de Jackson rechazó las acusaciones a través de su abogado, Marty Singer, quien calificó la demanda como “un intento desesperado por obtener dinero”.

A lo largo de los años, el legado del artista ha estado rodeado de múltiples señalamientos por presunto abuso sexual infantil. Uno de los casos más notorios ocurrió en 1993, cuando fue acusado por Jordan Chandler. Ese proceso se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial que evitó un juicio penal, pero tuvo un fuerte impacto en la imagen pública del cantante.

Posteriormente, otras familias presentaron denuncias similares. Aunque Jackson nunca fue condenado, la controversia marcó su carrera e incluso fue objeto de referencias en la cultura popular, como en producciones del rapero Eminem.

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La nueva polémica coincide con el estreno mundial de la película biográfica Michael, protagonizada por Jaafar Jackson, que recorre la vida del artista desde sus inicios en los Jackson 5 hasta su consolidación como una de las mayores estrellas del mundo.