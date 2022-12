Nueve mujeres acusan al tenor español Plácido Domingo de acoso sexual

Según la denuncia publicada por la agencia de noticias Associated Press son nueve las mujeres que acusan al tenor español Plácido Domingo, de un presunto acoso sexual. Domingo habría presionado a las denunciantes cuando iniciaban sus carreras en los años ochenta, para que mantuvieran relaciones sexuales a cambio de trabajo y habría castigado a aquellas que rehusaron sus proposiciones. Las repercusiones de la acusación no tardaron en aflorar y este mismo martes se conoció que la Orquesta de Filadelfia canceló conciertos del tenor.

Las denunciantes son ocho cantantes y una bailarina, entre las que se encuentra la mezzosoprano Patricia Wulf, quien en declaraciones a la agencia AP describió los comportamientos del tenor español como un secreto a voces.

Otras de las mujeres entrevistadas, y que se mantienen en el anonimato, describen como Plácido Domingo metió la mano debajo de su falda o que fueron besadas a la fuerza.

El músico español ha declinado responder a un cuestionario del agencia AP pero sí ha afirmado que las acusaciones son inexactas, precisando que las reglas y valores por las que nos medimos hoy son muy distintas a las del pasado añadiendo que "Es doloroso oír que he podido molestar a alguien”.

Placido Domingo, de 78 años, es una de las figuras más importantes de la historia del “bel canto” desde hace cincuenta años y hoy ejerce como director de la Ópera de Los Ángeles en Estados Unidos.

