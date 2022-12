Nunca recibí plata de Odebrecht; Varela sí está metido en ese escándalo: Martinelli

El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en diálogo con Mañanas BLU aseguró que es inocente y que le han violado el debido proceso.

“Me han fabricado un proceso completamente político y amañado por el presidente Varela y su consejo de seguridad. No existe ningún señalamiento, ninguna evidencia, no existe nada que me involucre, sin embargo, estoy preso por órdenes de él”, aseguró.

El expresidente fue enfático al afirmar que jamás recibió dinero procedente de la multinacional brasileña Odebrecht. “Yo nunca me di cuenta, a mí nunca me dieron ni un real, lo de mis hijos que están acusándolos falsamente son cosas que ellos van a probar, todo lo que se dice allí es mentira y esto hace parte de la persecución política del presidente Varela”, señaló.

Y advirtió que Varela “sí está metido en ese escándalo, a él lo acusaron de haber recibido fondos, de haber pagado tarjetas de crédito, y aún no se le procesa”.

Confirmó, además, que recibió la visita de la presidenta de la asamblea quien le comunicó que “todos los recursos que pidiese se le iban a cancelar y que tenía que declararse culpable”.

El proceso contra el expresidente panameño, detenido preventivamente en una cárcel de mínima seguridad y quien se dice inocente, se inició en la Corte Suprema de Justicia en el 2015, cuando Martinelli era diputado regional.

Martinelli contó cómo surgió su disputa con Varela. “Éramos buenos amigos, yo la verdad no le cumplí el compromiso político del tercer año, de que el presidente de la asamblea fuera un diputado de su partido”.

“No lo cumplí porque vinieron otros diputados de mi partido a meterme candela: que no podía hacer esto, que debía incumplir, y se confabularon y me enredaron. Yo jamás debí haber roto ese compromiso político con Varela porque teníamos un plan para gobernar el país por 20 años y cambiarlo”, explicó.

Para Martinelli, Varela ha hecho un trabajo pésimo en la administración pública: “se está tratando de escudar y yo soy su chivo expiatorio”, comentó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto.