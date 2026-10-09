ONU felicita a Pillay por el Nobel de Paz: "Es un testimonio del compromiso con los derechos"

Naciones Unidas felicitó este viernes a la jueza sudafricana Navi Pillay, Premio Nobel de la Paz 2026, y destacó su implicación en la defensa de los derechos humanos, tanto al frente de instituciones de la ONU como en tribunales internacionales.

"Toda su trayectoria profesional es un testimonio de su compromiso con los derechos humanos", destacó la portavoz de la ONU en Ginebra, Alessandra Vellucci, minutos después de que se anunciara el galardón.

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Su homóloga en la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Shabia Mantoo, agregó que el reconocimiento a Pillay "demuestra la necesidad y el valor de los derechos humanos en este mundo, más que nunca".

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2026 #NobelPeacePrize to Navanethem “Navi” Pillay for her efforts to promote peace and international law.#NobelPrize pic.twitter.com/97vurspw6z — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2026

"Es una verdadera muestra de lo que se necesita ahora, y esperamos que sirva para animar, alentar e inspirar a otras personas a alzar la voz en defensa y promoción de los derechos humanos de todas las personas en todo el mundo", agregó la portavoz de la oficina, de la que la propia Pillay fue alta comisionada entre 2008 y 2014.



"En nombre de la oficina y de los compañeros que han trabajado con ella, quiero felicitarla por este premio", agregó la portavoz.

Pillay fue jueza en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), que determinó que se había cometido un genocidio en ese país africano en 1994.

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Más tarde fue magistrada de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, puesto que ocupó hasta asumir la jefatura de derechos humanos de la ONU.

Su último rol de importancia en la ONU fue la presidencia entre 2021 y 2025 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, que el pasado año concluyó que Israel había cometido genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza.