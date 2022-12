Oposición venezolana habla sobre pruebas alteradas en resultados electorales

Andrés Velásquez, candidato opositor en las pasadas elecciones regionales por el estado de Bolívar, en Venezuela, y quien fue derrotado por el oficialismo, estuvo en El Radar pronunciándose sobre lo ocurrido el pasado 15 de octubre; para el candidato, se trató de “un mega fraude indigerible”.



“En las elecciones a gobernador no hubo garantías para la oposición, ratificado así con la ausencia de una veeduría internacional, en la celeridad con que se dieron los resultados y con las especulaciones sobre el traslado de centros de votación en lugares donde había más seguridad de votos a favor del oficialismo”, dijo Velásquez quien a su vez denunció que la oposición cuenta con pruebas suficientes que dejan en evidencia que él ganó las elecciones y aun así el oficialismo alteró los resultados.



“Nosotros ganamos las elecciones el pasado domingo en el estado Bolívar, estos resultados fueron alterados groseramente, fraudulentamente y podemos demostrarlo, porque logramos tener la documentación de actas en nuestras manos de lo presentado por el CNE y los resultados de las máquinas electorales, y no coinciden”, denunció Velásquez.



Para Velásquez, en Venezuela no hay respeto a los electores por lo cual llevarán esa situación hasta las últimas consecuencias en caso de no recibir correcciones por parte del oficialismo, ya que, según dijo, el candidato pidió al CNE que lo proclame como ganador del estado Bolívar.



Finalmente, el político dijo que para la oposición no están agotados los caminos, puesto que han planteado construir un movimiento fortalecido. “Yo he planteado a mis compañeros constituir un movimiento nacional de cara a unas elecciones presidenciales para garantizar un nuevo Consejo Nacional Electoral, una veeduría internacional seria y suficiente”, declaró.



