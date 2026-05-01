Padre se lanza a las vías para salvar a su hijo de 2 años mientras un tren pasa sobre ellos

En medio del ruido y el movimiento, un niño de apenas 2 años de edad cayó a las vías de un tren, fueron segundos de angustia para los que presenciaron el hecho ocurrido en Bangladesh.
Sin pensarlo dos veces, su padre saltó tras él justo antes de que el tren pasara. La única decisión posible en ese instante fue acostarse sobre las vías, protegiéndolo con su brazo al menor mientras los vagones cruzaban por encima.
Un video, difundido en la red social X, muestra el momento posterior, el tren termina de pasar y, entre la sorpresa de los presentes, el hombre se levanta con el niño en brazos. Ambos estaban ilesos. Varias personas se acercaron de inmediato para ayudarlos a salir de las vías.
Según el relato que acompaña la publicación, el tren pasó con al menos ocho vagones a centímetros sobre ellos. La madre del menor, visiblemente afectada, rompió en llanto al verlos a salvo y lo abrazó. El hecho ha sido interpretado por miles de usuarios como una muestra extrema de amor y valentía.
Aunque el final fue positivo, este tipo de episodios suele ocurrir en muchos lugares del mundo, por ello, las personas deben conocer sobre seguridad en estaciones ferroviarias y los riesgos que enfrentan, especialmente los niños.
¡Increíble acto de amor y valentía!— News Day Mundo (@NewsDayMundo) April 29, 2026
Un padre en Bangladesh saltó a las vías sin dudarlo cuando su hijo de 2 años cayó entre el andén y un tren en marcha. Se tumbó sobre él y dejó que 8 vagones pasaran a centímetros.
¡Ambos salieron ilesos!
La madre no podía parar de llorar de… pic.twitter.com/pTwzy4PSxg
Recomendaciones para evitar accidentes en estaciones de tren
Las autoridades de transporte y expertos en seguridad coinciden en que prevenir este tipo de situaciones es importante. Estas son algunas recomendaciones básicas a la hora de esperar el transporte junto a las vías:
- Mantener siempre a los niños de la mano y bajo supervisión directa, especialmente en andenes concurridos.
- Respetar la línea de seguridad marcada en el suelo y no acercarse al borde mientras el tren está en movimiento.
- Evitar distracciones como el uso del celular al estar cerca de las vías.
- No intentar recuperar objetos caídos en las vías; lo más seguro es avisar al personal de la estación.
- Ubicarse en zonas seguras y señalizadas, lejos de empujones o aglomeraciones.