Papa León XIV pide seguir el ejemplo de los niños y rezar por el fin de las guerras

El papa León XIV instó este domingo a rezar por el cese de las guerras en el mundo y, en concreto, por la paz en Tierra Santa y por todas las víctimas de la violencia, tras el rezo del ángelus dominical.

"El domingo pasado, en Lourdes, os invité a rezar el rosario durante este mes de octubre con la intención especial de que no haya guerra y se construya la paz", recordó desde el balcón del Palacio Apostólico sobre su reciente viaje apostólico en Francia.

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En este sentido, el pontífice agradeció a los niños y niñas que se han unido a la oración reconociendo que han sido los primeros en sumarse a la iniciativa.

León XIV pidió a los fieles seguir el ejemplo de los más pequeños e invocar la intercesión de la Virgen María "para que los pueblos sean liberados del flagelo de la guerra".



"En particular, recemos por Tierra Santa y por las víctimas inocentes de la violencia", subrayó el papa.

Italia conmemora este domingo el octavo centenario de la muerte de san Francisco de Asís, patrón del país, con una jornada de celebraciones en torno al 'santo pobre', cuya figura el papa León XIV ha reivindicado como ejemplo de fe, fraternidad y compromiso con la paz.

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La localidad de Asís, en el centro de Italia, acoge el principal programa de actos, con miles de peregrinos y visitantes congregados desde primera hora para rendir homenaje al 'Poverello' ('el pobrecillo'), como se conoce popularmente a san Francisco.

La figura del santo, profundamente arraigada en la tradición italiana, ha sido recordada por la primera ministra, Giorgia Meloni, quien lo definió como "el más amable, el más poético y el más italiano" de los santos del país.

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"Hoy, Italia rinde homenaje a uno de sus hijos más ilustres, testigo de un mensaje universal que ha atravesado generaciones y que seguirá iluminando nuestro camino", afirmó Meloni en un comunicado difundido este domingo.

La celebración tiene además un carácter especial para Italia: este año, coincidiendo con el octavo centenario, el Parlamento recuperó el 4 de octubre como fiesta nacional, medio siglo después de su supresión.

Por su parte, León XIV también recordó este domingo a san Francisco durante el rezo del ángelus en la plaza de San Pedro, donde presentó al santo como un hombre que dedicó su vida a "reparar" la Iglesia y que compartió su pobreza, su alegría y sus sufrimientos, hasta recibir los estigmas.

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"Mientras celebramos el Año Jubilar Franciscano, pidamos con perseverancia el don de la paz y comprometámonos sinceramente a construir la concordia entre los pueblos", aseveró el papa.