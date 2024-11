Piloto vivió turbulencia de emociones en pleno vuelo: cumplió un sueño

Se trata de Diego Merino, un piloto chileno de JetSmart , quien en pleno vuelo cumplió uno de sus sueños, pues sus padres se encontraban entre los pasajeros y se convirtió en la primera vez que los transportaba en uno de sus vuelos.

El video compartido en diferentes redes sociales enterneció a los internautas, pues el piloto vivió un momento inolvidable en uno de sus vuelos comerciales.

Emocionado este joven en pleno vuelo, anunció a través del altavoz del avión con el que se disponía a despegar que sus padres se encontraban entre los pasajeros y que era la primera vez que los transportaba.

Después del anuncio dado por el joven piloto, apareció sorpresivamente para dar un abrazo a sus padres, haciendo mucho más inolvidable el emotivo suceso.

Además, la aerolínea quiso recordar el emotivo momento y realizó en sus redes sociales una publicación de fotos del piloto junto a sus padres.

La publicación la realizaron junto con el siguiente mensaje: “En JestSmart creemos que los sueños sí se cumplen y esta historia de nuestro capi es la prueba de ello”.

Los comentarios no dieron espera, donde pueden leer frases como: “Qué hijo hermoso”, “Lloro de emoción, no hay felicidad más grande que ver a nuestros hijos cumplir sus sueños”, “Qué suerte de padres, a dejar que sus hijos hagan lo que los hace felices, yo quería ser piloto y mis padres no me dejaron”.