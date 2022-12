Policía venezolana impide que marcha opositora llegue a Cancillería

La Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) de Venezuela impidió hoy con chorros de agua y gases lacrimógenos que la marcha convocada por la oposición llegara hasta la Cancillería, ubicada en el centro de Caracas.



Los manifestantes se desplegaron a lo largo de la zona y luego se congregaron en la plaza Altamira, en el este caraqueño, aunque el primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, señaló que intentarían movilizarse nuevamente por la autopista.



"Seguimos intentando tomar la autopista de nuevo. Nos sacan y volvemos, nos sacan y volvemos, esto es resistencia, no hay otra", dijo Guevara desde la manifestación al medio digital local VPI.



Este miércoles, los ministros de Relaciones Exteriores de América buscan salidas a la crisis de Venezuela en una reunión de consulta en la Organización de Estados Americanos (OEA), pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro rechaza la iniciativa.



La manifestación de este miércoles forma parte de la agenda de protestas que la oposición venezolana lleva a cabo desde hace dos meses en contra del Gobierno de Maduro, en demanda de elecciones generales y la apertura de un canal humanitario para que ingresen alimentos y medicinas, entre otras exigencias.



Por su parte, una marcha gubernamental en apoyo a la Constituyente se realizó sin contratiempos y logró llegar a su destino en el centro de Caracas, donde estaba instalada una tarima con música desde la que algunos voceros del Gobierno se dirigieron a los presentes.



El vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, destacó que esta movilización a favor de la Asamblea Nacional Constituyente convocada por el presidente, Nicolás Maduro, también es una marcha "antiimperialista".



Venezuela cumple 61 días de manifestaciones a favor y en contra de Maduro, algunas de las cuales han desencadenado hechos violentos que han causado 59 fallecidos y un millar de heridos, según datos de la Fiscalía.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Los candidatos ternados por la Corte Suprema de Justicia para suceder a Luis Ernesto Vargas en la Corte Constitucional, fueron escuchados por la Plenaria del Senado.



- En calma y sin inconvenientes terminó la tercera marcha de maestros en Bogotá, en medio del paro nacional que ya cumple 21 días.



- Las Farc hicieron un llamado a los pequeños cultivadores a no dejarse persuadir por las disidencias para seguir sembrando coca.



-Los congresistas que aprobaron el proyecto que elimina las corridas de toros en primer debate negaron haber incluido un mico para afectar la iniciativa. Insistieron en que se debe favorecer no solo los intereses de los antitaurinos sino de los animalistas en general.



- A media cuadra de la estación de Policía y de la Alcaldía municipal de Barbosa, Antioquia, fue abandonada una granada que al parecer iba a ser utilizada para atacar a los uniformados.



-Se inauguró en Bogotá, la primera casa de Justicia juvenil del país. En ella, los jóvenes tendrán una justicia restaurativa, un trabajo social y penas que compensen sus delitos.



-400 adultos mayores son abandonados anualmente en Bogotá.