Por error, Japón lanzó alerta por el terremoto más devastador de la historia magnitud 9.9

Japón encendió las alarmas por un terremoto de magnitud 9,9 que, de haberse producido, habría superado el sismo más fuerte registrado en la historia. Sin embargo, el movimiento anunciado nunca ocurrió con esa intensidad y la Agencia Meteorológica de Japón tuvo que retirar la alerta ocho minutos después de emitirla.

El episodio ocurrió este viernes, 16 de octubre, cuando el sistema de alerta temprana advirtió sobre fuertes sacudidas que podían sentirse desde Hokkaido, en el norte del país, hasta la región de Tokai. Los teléfonos celulares emitieron alarmas, los altavoces públicos difundieron mensajes de emergencia y los presentadores de televisión pidieron a la población que buscara refugio.

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A las 12:48 p. m., hora local, la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) canceló la advertencia. Según el diario The Japan Times, fue la primera vez que la entidad retiró una alerta sísmica de emergencia mediante una segunda alarma.

¿Por qué Japón anunció un terremoto de magnitud 9,9?

El error se produjo después de que un terremoto real de magnitud 6,9 fuera registrado frente a la península rusa de Kamchatka. Al procesar los datos, el sistema japonés ubicó equivocadamente el epicentro cerca de las islas Kuriles y sobreestimó la magnitud del movimiento.



Ayataka Ebita, responsable de la división de observación de terremotos y tsunamis de la JMA, explicó que una de las fallas identificadas fue la aplicación de una fórmula diseñada para calcular terremotos ocurridos dentro de Japón a un sismo registrado a gran distancia del país.

La agencia también detectó que el sistema empleó ubicaciones estimadas diferentes para calcular la magnitud y predecir la intensidad de las sacudidas, aunque ambos cálculos debían utilizar la misma ubicación.

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La causa exacta seguía bajo investigación. Las autoridades descartaron un ciberataque y señalaron que la distancia entre el terremoto y las estaciones de observación pudo afectar la precisión de los datos.

Terremoto 6,9 en Kamchatka, Rusia Foto: USGS

El terremoto habría superado el récord histórico

El sismo más fuerte registrado instrumentalmente ocurrió en 1960 en Chile y alcanzó una magnitud de 9,5. La JMA indicó que 9,9 es la cifra máxima de magnitud que su sistema puede transmitir externamente.

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En el episodio del viernes, Japón solo registró una intensidad de nivel 1 en su escala sísmica, correspondiente a una sacudida leve. El Gobierno informó que no había recibido reportes de daños relacionados con el terremoto de Kamchatka.

Aunque el terremoto anunciado no ocurrió, la alerta tuvo consecuencias. La línea de tren bala Tokaido Shinkansen suspendió sus operaciones durante 15 minutos tras activarse un sistema automatizado de seguridad, según informó Central Japan Railway.

En Tokio, algunas personas se detuvieron para revisar sus teléfonos y comprobar si comenzaba el temblor. Lola Milroy-Tompkins, una estudiante británica de 20 años de la Universidad de Waseda, contó a The Japan Times que estaba almorzando cuando sonó la alarma.

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“Nunca había experimentado un terremoto y esperaba que comenzaran las grandes sacudidas y que todo empezara a caerse a mi alrededor”, relató.

La JMA ya había emitido falsas alarmas en 2013 y 2020 por errores en el procesamiento de datos y en las estimaciones de magnitud y ubicación. La agencia continuaba investigando lo ocurrido para determinar la causa de esta nueva falla.