Presidente de Israel encarga a opositor de formar gobierno y se acerca el fin de la era Netanyahu

El líder opositor, Gadi Eisenkot, llamó este sábado a formar "un gobierno nacional de emergencia", tras ser designado por el presidente israelí, Isaac Herzog, como el candidato con el mandato para intentar formar un gobierno tras las elecciones del pasado 27 de octubre.

"Haré todo lo posible para que seamos dignos", añadió el opositor en un mensaje en su cuenta de X, en el que adjuntó una foto de él mismo estrechándole la mano a Herzog.

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Poco antes el presidente israelí anunció su decisión de encomendar a Eisenkot la responsabilidad de intentar formar un gobierno, tras 19 años de gobiernos liderados por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en diferentes periodos.

Durante la ronda de consultas con los diferentes partidos el pasado miércoles y jueves, Eisenkot sumó un total de 67 recomendaciones de parlamentarios frente a las 46 obtenidas por Netanyahu; después de que el partido Judaísmo Unido de la Torá (UTJ) -con 7 escaños e históricamente en la coalición de Netanyahu- declinase recomendarle.



Las opciones ahora para Eisenkot son diversas: formar un gobierno que dependa del apoyo de los dos partidos de mayoría palestina de Israel, los cuales obtuvieron un récord de 19 escaños en los comicios: los islamistas Raam y la laica Lista Conjunta.

Sin embargo, a esta alianza se opone el nacionalista Avigdor Líberman del partido Israel Beitenu, pero también de cierto modo el propio Eisenkot, quien ha establecido cuatro condiciones para unirse a su coalición difíciles de cumplir para los partidos árabes.

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Otra posibilidad para Eisenkot sería contar con el apoyo de los dos partidos ultraortodoxos de Israel, que consiguieron un total de 13 escaños pero cuya unión resulta difícil para opositores como Líberman, que han basado su campaña en el alistamiento de estudiantes de la torá en el Ejército israelí.

Una tercera opción sería un gobierno de "unidad nacional", al que ha hecho alusión hoy Netanyahu en un videomensaje, que integre a Yashar! de Eisenkot, el Likud de Netanyahu y a otras formaciones políticas judías en el mismo bloque.

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Una vez que el presidente elige a un miembro, este dispone de 28 días, prorrogables otros 14 días, para constituir un nuevo ejecutivo. Si no lo consigue en esos 42 días, Herzog puede elegir a otro candidato para que intente formar un Ejecutivo.

