El conservador Partido Popular (PP) ganó este domingo las elecciones generales adelantadas en España y podrá formar Gobierno con la ultraderecha de Vox, ya que ambos superan con holgura los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta en el Congreso con más del 90 % del voto escrutado.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente Abelardo de la Espriella, quien felicitó este domingo a los líderes del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal, por los resultados de las elecciones generales en España, a las que calificó como una "victoria contundente de la derecha", y lanzó críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

Publicidad

"Felicito a @NunezFeijoo, a mi amigo @Santi_ABASCAL y a sus partidos, el @ppopular y @vox_es, por la victoria contundente de la derecha española", escribió el mandatario en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, De la Espriella afirmó que "España ha derrotado en las urnas a la izquierda corrupta, cínica y ladrona de @sanchezcastejon" y agregó: "¡Vuelve a brillar la luz en España! ¡España se salvó! ¡Que viva Cristo Rey!".



De igual forma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este domingo la derrota del actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en las elecciones generales y aseguró que "hizo un trabajo horrible".

Publicidad

"¿Perdió? Eso es algo bueno. Hizo un trabajo horrible. Se merece perder", aseguró Trump ante los medios al regresar a la Casa Blanca.

Antes de conocer el resultado, del que se enteró por la prensa, el mandatario estadounidense insistió en que a España "no le estaba yendo muy bien".

🇪🇸🇺🇸 Donald Trump sobre las elecciones en España: “¿Cuál fue el resultado final?”



Periodista: “Sánchez perdió”



Trump: “¿Perdió? Oh, eso es algo bueno. Hizo un trabajo terrible. Se merece perder”. pic.twitter.com/IYtnkcQXCu — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 29, 2026

Publicidad

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado felicitó este domingo al candidato conservador del Partido Popular (PP) español, Alberto Núñez Feijóo, por la victoria en las elecciones generales y aplaudió el "cambio clarísimo de rumbo" en España.

"Los españoles han hablado y han elegido un cambio clarísimo de rumbo. Esta nueva etapa en España será también un impulso para nuestra lucha por la libertad. Muy pronto, Venezuela volverá a ser libre y democrática. Cuentan con nosotros", aseguró Machado en un post en su cuenta de X.

El presidente de Argentina, Javier Milei, felicitó este domingo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por su victoria en las elecciones de España, y al líder del Vox, Santiago Abascal, por sus resultados en estos comicios.

Publicidad

"Enormes felicitaciones a @NunezFeijoo y a @ppopular por su victoria y a mi amigo @Santi_ABASCAL por el gran resultado de @vox_es . Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad", escribió Milei en sus redes sociales tras conocerse los resultados de las elecciones españolas.

El presidente argentino añadió: "España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo", antes de rematar su posteo con su habitual frase: '¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!'.

Publicidad

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, felicitó este domingo a Alberto Núñez Feijóo por la victoria del Partido Popular (PP) en las elecciones generales celebradas en España y transmitió la disposición de París a colaborar para fortalecer Europa.

"Felicidades a Alberto Núñez Feijóo por su victoria. Francia está dispuesta a colaborar para lograr una Europa más fuerte y más soberana, fiel a sus valores", señaló el jefe de Estado galo en un mensaje en X.