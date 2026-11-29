Una avioneta Beechcraft Bonanza cayó este domingo, 29 de noviembre, en una zona boscosa de San Bernardino, a pocos metros del Club de Vuelo Yvytue, en Paraguay. El accidente dejó como saldo tres personas fallecidas y movilizó a bomberos voluntarios, personal policial y equipos de emergencia.

El hecho se registró en las inmediaciones del mencionado club de vuelo, donde, por motivos que todavía se desconocen, la aeronave terminó precipitándose en medio de una zona arbolada.

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Tras recibir el aviso del accidente, bomberos voluntarios, ambulancias y agentes policiales acudieron rápidamente al sitio para realizar el operativo de rescate y verificar la situación de los ocupantes. Sin embargo, se confirmó que las tres personas que viajaban en la avioneta perdieron la vida.

La zona fue acordonada por los intervinientes para facilitar los trabajos y permitir el desarrollo de las primeras diligencias. Los equipos de emergencia y las autoridades trabajaron en el lugar para atender la situación y recabar los primeros elementos relacionados con el siniestro.



Accidente de avioneta en Paraguay // Foto: suministrada

Investigan las circunstancias del accidente

Hasta el momento, no se dieron a conocer detalles sobre las causas que provocaron la caída de la Beechcraft Bonanza. Las circunstancias en las que se produjo el accidente deberán ser determinadas mediante las pericias correspondientes.

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Las autoridades tendrán a su cargo el análisis de las condiciones en las que se desarrollaba el vuelo y la recolección de evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido.

Se aguarda que en las próximas horas se brinden más datos oficiales sobre la identidad de las víctimas y los avances de la investigación de lo que sucedió con este accidente.