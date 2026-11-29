El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones generales adelantadas en España y quedó en posición de formar Gobierno junto a Vox, al superar entre los dos las fuerzas políticas el umbral de 176 escaños que garantiza la mayoría absoluta en el Congreso.

Con el 93,28 % del escrutinio contabilizado, el PP alcanzaba el 32,52 % de los votos y 133 diputados. A esa cifra se suman los dos representantes de UPN, mientras que Vox obtuvo el 16,03 % de los sufragios y 52 escaños, 19 más que en 2023. En conjunto, las tres formaciones reunirían 187 parlamentarios.

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¿Quién es Alberto Núñez Feijóo?

Alberto Núñez Feijóo nació en 1961 en Ourense, Galicia. Es licenciado en Derecho y pertenece al Cuerpo Superior de la Administración General de la Xunta de Galicia, desde donde comenzó a desarrollar una trayectoria en el sector público que posteriormente lo llevó a ocupar responsabilidades en distintas instituciones.



Su carrera política y administrativa arrancó en 1991, cuando asumió como secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la Xunta de Galicia. Posteriormente, pasó por cargos en la administración estatal, entre ellos la dirección del Instituto Nacional de Salud (Insalud) y la presidencia de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos.

¿Cómo llegó Feijóo a liderar el Partido Popular?

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El punto de inflexión en su carrera política llegó en 2003, cuando fue nombrado consejero de Política Territorial de la Xunta. Un año después asumió como vicepresidente primero del Gobierno autonómico.

En enero de 2006 se consolidó como líder del PP gallego y, tras ganar las elecciones autonómicas de marzo de 2009, llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia.

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Durante su gestión al frente del Gobierno autonómico consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas, igualando el registro de Manuel Fraga. Su última victoria en Galicia ocurrió en 2020, cuando obtuvo el 48 % de los votos y una diferencia de 24 puntos porcentuales frente al Bloque Nacionalista Galego (BNG), segunda fuerza política.

En abril de 2022, Alberto Núñez Feijóo asumió la presidencia nacional del Partido Popular, tras ser elegido en el XX Congreso Nacional Extraordinario celebrado en Sevilla, donde obtuvo el respaldo del 99,63 % de los militantes.

Ahora, tras el resultado electoral nacional, Feijóo enfrenta el reto de construir una alianza parlamentaria que le permita encabezar el Gobierno de España.