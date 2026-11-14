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Blu Radio  / Mundo  / Presos políticos se mantienen en huelga de hambre en Ramo Verde, denunció María Corina Machado

Presos políticos se mantienen en huelga de hambre en Ramo Verde, denunció María Corina Machado

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, anunció que los presos políticos que se encuentran en la prisión militar de Ramo Verde, en Venezuela, alzan sus voces para exigir la garantía de sus derechos humanos por medio de una huelga de hambre.

María Corina Machado en Venezuela.jpg
María Corina Machado //
Foto: AFP
Por: María Palomo
|
Actualizado: 14 de nov, 2026

En el documento entregado a Machado, los presos políticos decidieron hacer de conocimiento público, y ante las autoridades, la indefensión y la irregularidad jurídica en las que se encuentran, así como la violación sistemática de sus garantías. Enfatizaron en los siguientes puntos: retardo procesal, inexistencia del tribunal asignado e inobservancia de los lapsos procesales.

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Por último, los presos políticos realizaron una declaración de protesta pacífica, respetando las instalaciones del lugar, con el fin de que se pueda llegar a un acuerdo en el que se garanticen sus peticiones, así como el cumplimiento procesal de cada caso.

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Foto: Cárcel Ramo Verde - Venezuela / AFP

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En paralelo, esta denuncia fue respaldada por el diputado del Parlamento Europeo Hermann Tertsch, quien dio a conocer un documento firmado por Pía Revollo, de la Dirección de Asuntos Humanitarios y Protección Internacional, en el que se confirma el recibimiento de denuncias de diferentes personas privadas de su libertad, afectadas por las irregularidades jurídicas en sus casos.

Machado, por su parte, compartió un video en el que se evidencia a los presos políticos con pancartas y colgados de las rejas del centro de reclusión, quienes en coro gritan: ¡Hasta el final!

Se estima que aún serían 306 las personas privadas de la libertad como presos políticos, de acuerdo con cifras de la ONG Foro Penal, expuestas el pasado 12 de noviembre. La organización también afirma que: “El gobierno venezolano ha negado que en el país haya presos políticos y asegura que son personas que fueron detenidas por cometer delitos”. Mientras tanto, sus familias y amigos se encuentran a las afueras de estos centros esperando por su libertad.

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