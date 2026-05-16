Primera imagen de Alex Saab en EE.UU. tras deportación desde Venezuela

En horas de la noche de este sábado, 16 de mayo, fue recibido Alex Saab por autoridades en Miami, en Estados Unidos, tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela para que cumpla sus obligaciones pendientes con la ley en ese país, "en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria".

"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana (...) La medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América", indicaron en un comunicado.

El colombo venezolano fue recibido por agentes de la DEA en Miami, en donde quedará a disposición de las autoridades. Lo curioso de su llegada fue que llevaba una sudadera gris, mismo color que usó Nicolás Maduro el día de su captura por parte del Ejército de Estados Unidos.

El empresario estuvo preso en EE.UU. entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, cuando regresó a Venezuela tras recibir un indulto del Gobierno del entonces presidente Joe Biden.



Fue catalogado en 2020 como un diplomático por el Gobierno de Maduro, que lo designó en enero de 2024 presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

En octubre de 2024 fue nombrado ministro de Industria y Producción Nacional, cargo del que fue destituido por Delcy Rodríguez dos semanas después de la captura de Maduro, en enero pasado.