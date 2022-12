Prometí permanecer en la calle hasta que Maduro de vaya: violinista Wuilly Arteaga

Wuilly Arteaga, el famoso violinista símbolo de las protestas en Venezuela, comentó en diálogo con El Radar su estado de salud tras ser apresado casi un mes y ser víctima de lo que denuncia como violación de Derechos Humanos.



“Estuve detenido aproximadamente 25 días hasta quedar en libertad condicional (…) Me prohibieron tocar en estaciones públicas de índole político”, recordó Wuilly, quien manifiesta preocupación por la crisis en su país.



“Me siento preocupado, pero me siento con mucha más fuerza que antes porque ahora mi lucha no solamente es por la libertad de Venezuela, sino por la libertad plena de todos los presos políticos que quedaron en celdas y llevan años de cárcel simplemente por mostrar su descontento con el Gobierno actual”, dijo el músico.



Los cargos bajo los que lo tuvieron detenido casi un mes fueron “presunta instigación pública, agavillamiento, manipulación de objetos incendiarios en repetidas ocasiones”, cosa que no existía pues cargaba únicamente su violín.



“No tengo nada que temer. Lo único que yo hacía era llevar un mensaje de paz a través de la música en la calle. Demostrar que los venezolanos queremos unión en el país, queremos un país tranquilo y libre”, agregó.



Arteaga reiteró que tiene “fuerza para seguir luchando de la mejor manera posible de manera no violenta sino a través de la música para ayudar a los venezolanos a salir de esta situación tan terrible” y agregó que permanecerá en la calle “hasta que Maduro se vaya y es una promesa que voy a cumplir”.



“Si mañana hay que estar en la calle y las personas quieren salir, ahí voy a estar, así tenga prohibición. Voy a salir para que los venezolanos escuchen el violín, escuchen mi música y sepan que lo que quiero es animarlos para que sigamos en esta lucha”, finalizó Wuilly Arteaga.





