¿Qué va a pasar a los migrantes latinoamericanos con las nuevas decisiones de Trump?

Andrew Seal, Presidente del Migration Policy Institute, habló en Mañanas Blu 10:30 A.M sobre las decisiones que tomó el presidente Donald Trump y que anunció desde su campaña sobre migrantes en EE.UU, tales como la negación de la ciudadanía incluso para los nacidos en territorio americano mientras no sean hijos de nacidos en ese país.

"Los que son afectados de inmediato son los que estaban esperando una cita en la frontera con EE.UU. porque ayer quitaron el sistema de citas. Además de los venezolanos que iban por la vía especial que se creó especialmente para ellos. Los que ya están en el país, van a salir afectados poco a poco", afirmó el experto.

Según Seal lo que vimos este lunes fue un esfuerzo de generar en el Gobierno de EE.UU. el involucramiento de las Fuerzas Armadas y de otras agencias en tarea de remover a migrantes indocumentados. Lo cual va a tardar unos meses, además lo que anunció ayer es que no adopta documentos federales como pasaportes y número de seguro social

Respecto a la Enmienda 14 Seal afirmó que "se hizo para terminar la esclavitud en EE.UU. ya que los esclavos e hijos de esclavos no eran considerados como ciudadanos. Entonces dice específicamente que cualquier niño nacido en EE.UU cuyos padres son sujetos a la jurisdicción de los EE.UU. son ciudadanos por nacimiento. Eso siempre se ha interpretado en las cortes hasta ahora, pero obviamente la jugada de la interpretación que tiene la administración Trump es que tampoco los indocumentados son sujetos a la jurisdicción porque no están legalmente en el país. Hasta ahora los pocos casos que han llegado a las cortes han decidido que ese término se refiere nada más a diplomáticos, pero no sabemos cuándo llega a las cortes de apelación".

Por otra parte, "es claro que tiene una negociación en que podrían forzar a Venezuela a recibir a los migrantes indocumentados venezolanos, pero también hay otras partes de la administración, otros asesores de Donald Trump que quieren ser más duros con Venezuela, que quieren presionar hasta para una intervención militar", aseguró el experto en diálogo con Camila Zuluaga.

Respecto al impacto económico Seal afirmó que "un 3 % de la población, o 5 % de la fuerza laboral de EE.UU. recibiría un impacto enorme al sacar a todos los migrantes del país, pero sería casi imposible también, en su momento de más atención con Bush y Obama, el intento era tratar de sacar a los indocumentados que eran 250000 al año y no fue posible".