¿Quién sucederá a Theresa May? Estos son los posibles candidatos

La primera ministra británica, Theresa May, anunció este viernes su renuncia al cargo para el próximo 7 de junio.

Le puede interesar: Theresa May defiende el acuerdo del Brexit en una carta a los británicos

Publicidad

Estos son los posibles candidatos para suceder a May:

- Boris Johnson

El exministro de Asuntos Exteriores es uno de los nombres que con más fuerza suena para suceder a la "premier". Se trata de uno de los políticos con más fama del Reino Unido, conocido por su firme faceta euroescéptica y por no morderse la lengua en sus intervenciones públicas.

Johnson fue además alcalde de Londres durante ocho años, antes de sumarse al gabinete de May, del que salió en julio del año pasado por desavenencias con la mandataria "tory" sobre la ruptura del Reino Unido con la Unión Europea (UE).

Publicidad

- Michael Gove

El ministro de Medioambiente, también "brexiteer" - favorable a una salida dura del bloque comunitario -, se postula como otro de los candidatos a suceder a May, aunque su permanencia en el Gobierno le ha valido la antipatía de algunos de sus compañeros del ala más euroescéptica del partido.

Publicidad

Gove fue designado para el cargo que ahora ocupa en junio de 2017, después de que May perdiera la mayoría absoluta en el Parlamento en las elecciones generales celebradas ese mes.

- Jeremy Hunt

El ministro de Asuntos Exteriores, que ocupó la cartera en sustitución de Johnson en julio del año pasado, hizo campaña por la permanencia del país dentro de la UE, pero su postura actual es la de cumplir con el resultado del referéndum de 2016 que dio la victoria al "brexit".

Antes de convertirse en jefe de la diplomacia británica estuvo durante años al frente de los ministerios de Cultura y Sanidad.

Publicidad

- Dominic Raab

Poco más de cuatro meses es lo que duró como titular del "brexit" Raab, que accedió al ministerio tras la salida de David Davis en julio de 2018.

Publicidad

Este conservador "brexiteer" renunció a finales de 2018 la cartera por desacuerdos con el pacto preliminar del acuerdo consensuado entre Londres y Bruselas antes de que recibiera el visto bueno de los Veintisiete.



- Sajid Javid



Javid se convirtió en abril del año pasado en el primer británico de origen paquistaní en ser ministro del Interior del Reino Unido, puesto que sigue ocupando en la actualidad.



El político, que apoyo la campaña por la permanencia en el referéndum de 2016, se ha mantenido fiel a la primera ministra en estos últimos meses de convulsión y podría erigirse como su sucesor natural, aunque muchos cuestionan si posee el carisma suficiente para ese puesto.



- Penny Mordaunt



May nombró a la euroescéptica Mordaunt ministra de Defensa el pasado 1 de mayo tras destituir a Gavin Williamson por una filtración del Consejo de Seguridad Nacional.



La ministra se convirtió en la primera mujer en ocupar la titularidad en Defensa y es vista como una figura al alza dentro de las filas conservadoras, tras haber estado al frente de Cooperación Internacional y compaginar con Defensa el puesto de secretaria de Estado para Mujeres e Igualdad.



- Andrea Leadsom



Fue hasta el pasado miércoles líder de los conservadores en la Cámara de los Comunes (a cargo de la agenda parlamentaria del Gobierno) y una política veterana en el Reino Unido que hizo campaña por la salida del país de la UE.



Leadsom pudo haber ocupado el puesto de May cuando en julio de 2016 fue designada junto con la actual "premier" por el grupo parlamentario del Partido Conservador como las únicas candidatas para ser las futuras líderes de la formación y primera ministra, carrera en la que finalmente se le adelantó Theresa May.



- Esther McVey



Otra de las dimisionarias del gabinete de May, que renunció a su puesto de ministra de Trabajo y Pensiones en noviembre del año pasado por desacuerdos en la gestión del "brexit" podría ser la próxima líder conservadora.



McVey, firme defensora de una salida dura del club de los Veintisiete, decidió abandonar la Ejecutiva conservadora por considerar que el acuerdo preliminar del "brexit" no honraba los resultados del referéndum de 2016.



- Rory Stewart



Es el ministro de Cooperación Internacional, de 46 años, que manifestó el mes pasado su intención de presentarse como candidato al Partido Conservador. Entró en el Parlamento por la circunscripción inglesa de Penrith & The Border en 2010.



Fue tutor de los príncipes Guillermo y Enrique en los pasados años noventa. Sirvió en el Ejército británico y se hizo famoso por un documental sobre Afganistán. Tiene un amplio conocimiento de idiomas, como el persa, el indonesio, el nepalí y el urdu.