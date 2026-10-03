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Recibió una multa y terminó prendiendo fuego a su propia moto

El hombre reaccionó de esta manera después de conocer el valor de la sanción impuesta por inspectores de tránsito. El hecho quedó registrado en video.

Hombre quema su propia moto tras recibir una multa.
Hombre quema su propia moto tras recibir una multa. Captura de pantalla video redes sociales @mauroszeta
Por: Camilo Álvarez
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

Una particular escena se registró en Tucumán, Argentina, luego de que un hombre recibiera una multa de tránsito por parte de inspectores locales. La reacción que tuvo posteriormente llamó la atención debido a la decisión que tomó con su propia motocicleta.

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Según la información disponible, el hombre consideró que el valor de la sanción era excesivo. El monto de la infracción, de acuerdo con lo señalado, se acercaba al precio de una motocicleta nueva, una circunstancia que habría influido en su decisión de destruir el vehículo.

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En lugar de asumir el pago de la sanción, el infractor protagonizó una protesta en plena vía pública. El hecho fue registrado en video y posteriormente compartido en redes sociales.

La grabación permite observar los momentos previos al incendio. El hombre manipula la motocicleta y vacía el tanque de gasolina, antes de llevar el vehículo hacia el centro de la vía.

¿Cómo fue el incendio de la motocicleta?

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Después de trasladar la moto, el hombre la deja en medio de la calle, mientras varios vehículos circulan por el sector. Posteriormente, le prende fuego y se retira caminando hacia uno de los costados de la vía.

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Las imágenes muestran al vehículo en llamas mientras permanece en el centro de la calle. Tras alejarse del lugar, el protagonista abandona la escena y no vuelve a aparecer en la grabación.

El video fue publicado en X, comenzó a circular el registro de esta particular protesta. La secuencia permite observar tanto la preparación del vehículo como el momento posterior en que queda completamente expuesto al fuego.

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La información disponible no especifica cuál fue la infracción de tránsito que originó la multa, ni tampoco precisa el valor exacto de la sanción. Lo que sí se señala es que el hombre consideró que el monto estaba cerca del precio de una moto nueva.

Tampoco se detallan las posibles consecuencias legales o administrativas que pudo enfrentar posteriormente por incendiar el vehículo en una vía pública.

El caso generó atención precisamente por la decisión del motociclista de responder a una sanción económica destruyendo su propio vehículo, en una escena que quedó registrada por quienes se encontraban en el sector.

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