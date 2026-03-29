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Rescate inesperado: hombre salvó a un perro al reparar la valla de una piscina, quedó en video

Todo comenzó cuando la familia contrató a un trabajador para reparar la cerca que rodeaba la piscina. En ese momento, no sabían dónde se encontraba el perro.

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