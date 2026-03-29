Rescate inesperado: hombre salvó a un perro al reparar la valla de una piscina, quedó en video

Los animales de compañía se han convertido en un elemento esencial dentro de muchas familias que deciden acogerlos en sus hogares. En la actualidad, no solo se les considera parte del núcleo familiar, sino que en ocasiones incluso se les trata como si fueran hijos.

Gracias a su proceso de crianza, las mascotas desarrollan conductas adaptadas a la convivencia con los humanos, destacándose por su docilidad, dependencia y por manifestar señales de alerta cuando experimentan estrés.

Los perros, por ejemplo, suelen ser afectuosos, sociables y organizados en jerarquías, mientras que los gatos, aunque más autónomos, tienden a ser territoriales; aun así, ambos ajustan sus hábitos y formas de comunicación a sus dueños.

En este contexto, un perro desapareció de la vista de sus propietarios durante varios minutos. Ellos no se alarmaron demasiado, ya que es habitual que estos animales se ausenten por un tiempo, más si la casa cuenta con buen espacio. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado.



Hombre salvó a un perro al reparar la valla de una piscina

Todo comenzó cuando la familia contrató a un trabajador para reparar la cerca que rodeaba la piscina. En ese momento, no sabían dónde se encontraba el perro.



El hombre entró al patio y empezó a retirar la valla para poder acceder al área, donde la piscina estaba cubierta con una lona para evitar que cayeran objetos al agua.

Al levantar la cubierta, se sorprendió al ver lo que había dentro. Era un perro de raza pequeña en el fondo de la piscina.

Sin dudarlo, se lanzó a la piscina para rescatar al animal. Las cámaras de seguridad de una vivienda en Brasil captaron el impactante instante en que este trabajador salvó la vida del perrito que llevaba más de 40 minutos dentro del agua.

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Luego de sacarlo, le realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente dos minutos, logrando evitar que el animal muriera ahogado.

El perro fue reanimado con éxito, pero en las imágenes se ve muy débil sin poder pararse por sí mismo y desorientado, el hombre lo lleva en sus brazos fuera del área de la piscina y llama a los dueños.



Video del rescate del perro