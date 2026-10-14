Revelan foto del momento en que hombre cayó de montaña rusa y murió en reconocido parque

Un hombre murió luego de caer desde una montaña rusa y otras cuatro personas resultaron heridas en un accidente que es investigado por las autoridades. Tras la emergencia, se conocieron imágenes de la escena en las que se observa la atracción detenida y a los pasajeros que tuvieron que recibir asistencia para descender.

El hecho se registró el lunes 12 de octubre, cerca de las 4:00 de la tarde, en Goliath, una de las montañas rusas del parque de diversiones Six Flags Over Georgia, ubicado en las afueras de Atlanta, Estados Unidos. El Departamento de Policía del Condado de Cobb confirmó el fallecimiento y adelanta las investigaciones para establecer qué provocó la caída.

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Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima ni han entregado una explicación oficial sobre las circunstancias del accidente. Los testimonios de personas que estaban en el lugar y las imágenes que comenzaron a circular después de la emergencia forman parte de la información conocida sobre el caso.

Testigos describieron la caída del visitante

Personas que se encontraban en el parque relataron a medios estadounidenses lo que vieron durante el incidente. Un testigo entrevistado por Fox 5 Atlanta aseguró que estaba haciendo fila para ingresar a otra atracción cuando observó al hombre caer desde la montaña rusa.



Este es el momento exacto en el que el hombre cae de la montaña rusa. Foto: Redes sociales

Por su parte, otra persona consultada por la cadena WXIA afirmó que el hombre habría golpeado varias veces la estructura durante la caída, antes de desaparecer en una zona boscosa del complejo. Sin embargo, estos relatos corresponden a testimonios difundidos por medios locales y las causas de lo sucedido aún no han sido confirmadas por las autoridades.

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La emergencia también obligó a asistir a los pasajeros que permanecieron en la atracción después del accidente. Según los reportes conocidos, los ocupantes recibieron ayuda para bajar de la estructura, mientras se atendía la situación.

El balance preliminar señala que, además del hombre fallecido, otras cuatro personas resultaron heridas. Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre la gravedad de esas lesiones ni sobre las circunstancias en las que se produjeron.

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La administración de Six Flags Over Georgia se pronunció sobre lo sucedido y expresó su solidaridad con los allegados de la víctima. En un comunicado, la compañía aseguró: “Nuestras condolencias y pensamientos están con la familia, amigos y seres queridos del visitante”.

La empresa también manifestó que está colaborando con las autoridades para esclarecer el caso. La investigación busca reconstruir lo ocurrido y determinar qué factores pudieron intervenir en el accidente.

Goliath, una de las atracciones más conocidas del parque

La montaña rusa involucrada en el accidente se caracteriza por sus descensos pronunciados y un recorrido diseñado para alcanzar altas velocidades. Goliath abrió sus puertas en 2006 y se convirtió en una de las atracciones de mayor intensidad de Six Flags Over Georgia.

🎢 TRAGEDIA EN SIX FLAGS: ASÍ ES GOLIATH, LA MONTAÑA RUSA DONDE UN HOMBRE MURIÓ TRAS CAER DESDE LAS ALTURAS



Un hombre murió tras caer desde una gran altura mientras viajaba en Goliath, una de las montañas rusas más imponentes del parque Six Flags Over Georgia, en Estados Unidos.… pic.twitter.com/wa976UDIgR — MDZ Mendoza (@mdz_radio) October 13, 2026

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La estructura tiene una altura aproximada de 60 metros y una caída principal de alrededor de 52 metros. Durante el recorrido, los pasajeros pueden experimentar velocidades cercanas a los 112 kilómetros por hora, además de una espiral de 540 grados.

Las características de la atracción han llamado la atención tras conocerse el accidente; no obstante, todavía no hay información oficial que permita establecer si algún aspecto de su funcionamiento tuvo relación con la caída.

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Mientras avanzan las diligencias, las autoridades buscan determinar cómo se produjo el hecho y esclarecer las circunstancias que llevaron a la muerte del visitante. Por ahora, no se han comunicado conclusiones definitivas sobre las causas del accidente.