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Blu Radio  / Mundo  / Revelan la identidad del copiloto que atacó a tripulación de flydubai en pleno vuelo

Revelan la identidad del copiloto que atacó a tripulación de flydubai en pleno vuelo

Fue identificado el copiloto del vuelo FZ1073 de flydubai. Su rastro digital incluye perfiles archivados, videos en cabina y referencias a Oman Air.

Identifican al copiloto del vuelo FZ1073 de flydubai.
Identifican al copiloto del vuelo FZ1073 de flydubai. Fotos redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

La identidad del copiloto del vuelo FZ1073 de flydubai quedó expuesta a partir de información difundida por fuentes de Al Arabiya, mientras distintos elementos recuperados de internet permiten reconstruir parte de su presencia digital antes de que sus cuentas fueran eliminadas.

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Entre los registros que permanecieron disponibles aparecen un perfil archivado de X, dos Reels grabados desde la cabina el mismo día del vuelo, una cuenta de LinkedIn prácticamente vacía y una fotografía de la cabina que permitió relacionar los diferentes elementos encontrados.

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¿Quién era el copiloto del vuelo FZ1073 de flydubai?

Fuentes de Al Arabiya identificaron al copiloto como Hamam Al-Hammami, un piloto de nacionalidad omaní. La información sobre su identidad comenzó a circular mientras su presencia en redes sociales desaparecía. En un periodo de 48 horas, las cuentas que tenía en Instagram y X fueron borradas, lo que dejó disponibles únicamente algunos registros que habían sido archivados o que permanecían en otras plataformas.

Uno de esos rastros corresponde a un perfil de LinkedIn casi vacío, en el que figuraba una referencia a Oman Air. Este elemento fue uno de los datos utilizados para seguir la pista digital relacionada con el piloto.

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¿Qué encontraron en las redes sociales del copiloto?

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El rastreo permitió localizar material publicado desde la propia cabina del avión. Entre los elementos recuperados figuran dos Reels grabados durante el día del vuelo, además de una fotografía de la cabina que permitió conectar las diferentes cuentas y publicaciones.

CNN, por su parte, informó sobre un video que aparecía en uno de los perfiles y que terminaba con fotografías de Ayman al-Zawahiri y del autor del atentado de Khost de 2009.

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Estos elementos forman parte del rastro digital que permaneció disponible después de la eliminación de las cuentas. Aunque los perfiles originales dejaron de estar accesibles, parte del contenido había quedado registrado mediante archivos y publicaciones que permitieron reconstruir algunos aspectos de la actividad digital asociada con Al-Hammami.

El caso también dejó una serie de piezas dispersas entre distintas plataformas: el perfil archivado de X, los videos grabados en la cabina, la cuenta de LinkedIn y la imagen del interior del avión. La coincidencia entre estos materiales permitió vincularlos con la identidad que fuentes de Al Arabiya atribuyeron al copiloto.

De esta manera, la información disponible sobre Hamam Al-Hammami procede de distintos registros digitales y de las fuentes citadas, después de que sus principales cuentas en redes sociales fueran eliminadas.

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