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Revelan video cuando policías abatieron a tirador en Teotihuacán, México

En el clip se ven y escuchan los disparos que la Guardia Nacional ejecuta contra el tirador para neutralizarlo, mientras los demás se resguardan.

Revelan video cuando policías disparan contra tirador en Teotihuacán.jpg
Revelan video cuando policías disparan contra tirador en Teotihuacán //
Fotos: AFP / redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Avanza la investigación detrás del caso del angustiante y lamentable tiroteo este 20 de abril en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, México, que dejó dos muertes y al menos 13 personas heridas de diversas nacionalidades, a manos de un hombre que se terminó quitando la vida en el sitio.

En un video, compartido por el Heraldo México, se conoció el momento exacto en que la Guardia Nacional atacó a este hombre con el objetivo de neutralizarlo. En el clip, se ven y escuchan los disparos que ejecutan las autoridades para controlar la situación, mientras hombre intenta huir del sitio, esto minutos antes de quitarse la vida en la pirámide.

El hombre intentó huir por la parte trasera de la pirámide, pero, según versiones de autoridades, al verse acorralado y con los disparos de parte de la Guardia Nacional fue cuando se habría quitado la vida para evitar afrontar la justicia mexicana por este atroz crimen.

Teotihuacán - piramide
Foto: AFP

El tirador fue identificado por Julio César, de 27 años, que era residente de México. De acuerdo con las autoridades, esta persona actuó por cuenta propia y tuvo planeado todo con tiempo de antelación, pero se desconoce las razones que motivaron este tiroteo en esta zona turística en Teotihuacán.

"El agresor fue localizado y neutralizado en cuestión de minutos tras ser herido por la autoridad en una pierna, esta intervención impidió que el agresor siguiera atacando y evitó la pérdida de más vidas. Si no hubiera sido herido por elementos de la Guardia Nacional lo más probable es que este sujeto hubiera privado de la vida a más víctimas", dio el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Este es el video de los policías abatiendo al tirador en México

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