Así se planeó el tiroteo en Teotihuacán: visitas previas, hotel y armas

Autoridades en México indicaron el martes que el tiroteo ocurrido la víspera en las turísticas pirámides de Teotihuacán, que dejó un muerto y 13 heridos, fue planificado por el agresor. Mientras se investiga la balacera, que tuvo lugar cuando faltan pocas semanas para que Mexico sea una de las sedes del Mundial de fútbol que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió un control más estricto de armas en las zonas turísticas.

El ataque, perpetrado el lunes al mediodía por un mexicano que luego se suicidó, "no fue espontáneo", afirmó el fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, en conferencia de prensa junto a Sheinbaum. El hombre "visitó de manera preliminar en varias ocasiones la zona arqueológica", a menos de una hora en automóvil de Ciudad de México, y se "hospedó en hoteles aledaños" para planear la agresión, indicó Cervantes.

El atacante mexicano mató a tiros a una canadiense y luego se quitó vida en la pirámide después de que efectivos militares se le acercaran y comenzaran a enfrentarlo. La canadiense tenía entre 20 y 25 años y el agresor, un mexicano identificado como Julio César Jasso Ramírez, entre 30 y 35, informaron autoridades de Seguridad. Ambos tenían heridas de bala en la cabeza.

Identifican a joven mexicano como autor de tiroteo en Teotihuacán con víctimas extranjeras EFE

Entre los heridos, que fueron trasladados a distintos hospitales figuran un niño de seis años y una mujer de Colombia, una canadiense, un brasileño y dos estadounidenses. De acuerdo con el fiscal, en el lugar se encontró una mochila en la que el agresor llevaba la pistola con la que disparó contra los turistas, un cuchillo y 52 cartuchos útiles.



En el bolso también llevaba "literatura, imágenes, manuscritos", agregó Cervantes. Estos materiales, apuntó, están presuntamente "relacionados con hechos violentos (de los) que se tiene conocimiento, pudieron haber sucedido en los Estados Unidos en abril de 1999".

Foto del supuesto atacante de Teotihuacán

Sheinbaum afirmó por su parte que no hay "ninguna base para señalar alguna otra cuestión que hubiera estado involucrada con este ataque". El agresor tenía "problemas psicológicos" y "estaba influenciado por episodios que habían ocurrido en el exterior. entonces no es algo que esté vinculado con delincuencia", añadió la mandataria.

Sheinbaum pidió reforzar los controles para evitar el ingreso de armas de fuego a sitios turísticos, tras el tiroteo y dijo que es la primera vez que ocurre algo así en un sitio arqueológico de México. "Hay que tener mayor seguridad para evitar que una persona entre con un arma de fuego a un sitio arqueológico, a un sitio turístico", dijo. Ciudad de México será sede del partido inaugural de la Copa del Mundo el 11 de junio.