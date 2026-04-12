Robots humanoides desafían a personas en Media Maratón de Beijing: prueba nocturna revela detalles

Las competencias de atletismo son muy famosas en todo el mundo y cuentan con diferentes modalidades; las más conocidas son las maratones y las medias maratones, las cuales suelen llevarse a cabo más que todo en capitales del mundo.

Quienes han corrido en estas competencias saben que antes del inicio se siente una energía particular. En ese momento previo al comienzo, miles de corazones laten al mismo ritmo e historias se cruzan en un mismo punto de partida. Durante décadas, las maratones han sido el símbolo máximo de resistencia humana, de disciplina y de voluntad.

Pero desde hace unos años ese relato está cambiando, pues ya no solo corren los humanos. Ahora, la pista también pertenece a máquinas que imitan los pasos humanos.

En redes sociales, un impactante video deja ver a robots humanoides corriendo como nunca antes.



Robots desafían a humanos en Media Maratón de Beijing 2026

En China se suele llevar a cabo la Media Maratón de Beijing E-Town, en la que robots humanoides participan junto a personas reales. Este año, la carrera está planeada para el 19 de abril y para ello, las máquinas requieren de pruebas para saber que estarán listas para ese día.



En video quedó registrado que los robots completaron recientemente una prueba integral que se extendió desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo.

Este ensayo incluyó todo el proceso de la carrera, desde la coordinación técnica hasta la gestión de riesgos, convirtiéndose en una evaluación clave antes del evento oficial.

Robots humanoides que participarán en la media maratón en Beijing completan prueba integral. Foto: AIL.

El crecimiento del evento es notable. En comparación con el año pasado, el número de equipos participantes superó los 100, casi cinco veces más que en la edición anterior. Esto refleja no solo el interés global, sino también la rápida evolución de la industria.

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Chu Yang, gerente de marketing del fabricante chino Unitree Robotics, destacó el salto cualitativo: “El año pasado, el simple hecho de terminar la carrera ya se consideraba impresionante. Pero este año, toda la industria ha tenido una mejora general”.

Sin embargo, el avance no está exento de desafíos. Durante la prueba, también se identificaron múltiples problemas técnicos.

Liang Liang, secretario general del comité técnico y subsecretario del Instituto Chino de Electrónica, explicó que “esta prueba también puso de manifiesto numerosos problemas, como fallos en los robots, problemas de bloqueo y algunas deficiencias en las garantías de seguridad”.

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Según los organizadores, estos inconvenientes serán corregidos y optimizados en las siguientes etapas clasificatorias, con el objetivo de lograr un desempeño positivo en la carrera oficial.

Frente a esto, algunas personas han comentado que una competencia deportiva contra un robot es una clara desventaja, pues las máquinas no se desgastan de la misma manera que lo hace un ser humano.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana