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Blu Radio  / Mundo  / Robots humanoides desafían a personas en Media Maratón de Beijing: prueba nocturna revela detalles

Robots humanoides desafían a personas en Media Maratón de Beijing: prueba nocturna revela detalles

En video quedó registrado que los robots completaron recientemente una prueba integral para competir en la Media Maratón de Beijing 2026 el próximo 19 de abril junto a personas reales.

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