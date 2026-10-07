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Rompe el silencio mujer que descubrió que su pareja abusaba de ella mientras dormía

Tras años de dudas, pesadillas y miedo, Adelle Overton decidió contar lo ocurrido y llevó el caso ante la Justicia, luego de que su expareja confesara los hechos.

Rompe el silencio mujer que descubrió que su pareja abusaba de ella mientras dormía
El hombre confesó los abusos ante la justicia.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2026

Durante más de 13 años, Adelle Overton creyó haber construido una relación estable junto a Steven Uden, el hombre que había sido su amigo antes de convertirse en su pareja y que, incluso, estuvo a su lado mientras enfrentaba un cáncer de mama.

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Sin embargo, detrás de esa aparente tranquilidad se escondía una situación que la mujer británica tardaría años en comprender y que terminó llevando a Uden ante la Justicia.

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Overton, de 46 años, contó a la BBC que durante mucho tiempo consideró a Uden como “la pareja perfecta”. Todo comenzó a cambiar en 2020, cuando atravesaba un tratamiento de quimioterapia y empezó a experimentar situaciones que no lograba explicar.

Una noche se despertó y encontró a su pareja manteniendo relaciones sexuales con ella mientras estaba dormida. De acuerdo con su relato, Uden intentó convencerla de que lo ocurrido había sido accidental y le dio una explicación que, en ese momento, ella terminó aceptando.

Supongo que era más fácil creer la mentira que afrontar lo que podía significar la verdad
recordó Overton

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La situación tuvo consecuencias en su vida cotidiana. Con el paso del tiempo comenzó a experimentar problemas para dormir, pesadillas y dificultades para mantener relaciones íntimas. Debido a que había sufrido abusos sexuales anteriormente, inicialmente relacionó esos temores con aquellas experiencias y no imaginó que su propia pareja pudiera estar involucrada.

Rompe el silencio mujer que descubrió que su pareja abusaba de ella mientras dormía
La joven se encontraba en tratamiento por un cáncer de mama.
Foto: Redes sociales

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La confesión que cambió la relación

La verdad salió a la luz varios años después. En 2025, mientras Uden, de 44 años, recibía tratamiento por un tumor intestinal, ambos mantuvieron una conversación que se prolongó durante dos días. Durante ese intercambio, el hombre terminó admitiendo lo que había hecho y posteriormente también se lo reconoció a un amigo.

Para Overton, tomar la decisión de denunciarlo no fue inmediato. A pesar de lo ocurrido, todavía tenía sentimientos por él y dependía de Uden para diferentes aspectos de su vida.

Era maravilloso. Lo amaba profundamente y creo que aún lo sigo queriendo un poco
aseguró Overton

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El punto de quiebre llegó durante una sesión de terapia grupal a la que Overton asistía debido a sus experiencias anteriores de abuso. Allí, una terapeuta le indicó que debía pedirle a Uden que abandonara la vivienda y contactar a la Policía.

La investigación quedó en manos de la sargento detective Eleanor Kirton, de la Policía de Derbyshire. Durante el interrogatorio, Uden terminó confesando y posteriormente fue acusado de dos cargos de violación.

El hombre fue condenado a seis años y ocho meses

Uden finalmente se declaró culpable ante la Justicia y recibió una condena de seis años y ocho meses de prisión por los dos delitos.

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La detective Kirton resaltó la importancia de que Overton hubiera decidido denunciar, al considerar que su testimonio también pudo contribuir a proteger a otras posibles víctimas.

La mujer, por su parte, cree que los abusos pudieron haber ocurrido en más ocasiones de las que llegaron a ser consideradas judicialmente. Según explicó, Uden le habría hablado de siete u ocho episodios. También sospechó que él pudo haber utilizado indebidamente medicamentos que ella tomaba, aunque esa hipótesis no pudo ser demostrada debido al tiempo transcurrido y no hizo parte de los cargos por los que fue juzgado.

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Ahora, Overton decidió contar públicamente su historia con la intención de advertir a otras personas que puedan encontrarse en situaciones de dependencia o vulnerabilidad frente a sus parejas o personas encargadas de cuidarlas.

Nadie le debe intimidad a otra persona como compensación por los cuidados que recibió
concluyó Overton

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