Rompe el silencio piloto de Flydubai que sobrevivió al ataque de su copiloto en pleno vuelo

Una emergencia a bordo de un Boeing 737 obligó a desviar un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, luego de que el copiloto atacara al comandante cuando la aeronave se encontraba en pleno trayecto. La situación provocó una lucha dentro de la cabina y una rápida intervención de varios pasajeros para evitar que el avión continuara perdiendo altura.

El vuelo, que transportaba a 182 personas, terminó aterrizando de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. El episodio ocurrió el miércoles y dejó al piloto, identificado como Smit Machchhar, con varias heridas de gravedad.

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Según los datos registrados por Flightradar24, durante el incidente la aeronave llegó a perder cerca de 5.200 metros de altitud en aproximadamente un minuto. La situación llevó a que se tomaran medidas de emergencia mientras se intentaba recuperar el control del avión.

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

El copiloto, un ciudadano omaní, habría atacado al comandante dentro de la cabina. En medio del forcejeo, Machchhar resultó herido y cayó al suelo. Sin embargo, consiguió abrir la puerta de la cabina para permitir el ingreso de los pasajeros, quienes ayudaron a reducir al atacante.



Después de varios minutos de tensión, el agresor fue controlado y posteriormente quedó detenido en Arabia Saudita. Las autoridades continúan investigando las circunstancias y los motivos del ataque, mientras Israel calificó el hecho como un acto terrorista.

El piloto contó cómo logró abrir la puerta

Desde el hospital, donde permanece bajo atención médica, Machchhar rompió su silencio sobre lo ocurrido. El comandante habló por teléfono con el primer ministro de India, Narendra Modi, quien posteriormente difundió parte de la conversación.

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El piloto explicó que, aunque estaba concentrado en sobrevivir a la agresión, sabía que cualquier error podía poner en riesgo a las personas que viajaban detrás de la puerta de la cabina.

Estaba intentando salvar mi propia vida, pero sabía que no podía permitir que toda esa gente muriera relató el piloto

El comandante aseguró que las heridas fueron tan graves que llegó a desplomarse. Fue entonces cuando percibió que el avión estaba descendiendo y entendió que debía hacer un último esfuerzo para permitir que los pasajeros ingresaran.

Había sufrido tantas heridas que me desplomé. En ese momento podía sentir que el avión estaba bajando. Sabía que era el último esfuerzo, que la puerta estaba allí mismo contó

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A pesar de que el copiloto continuaba golpeándolo, Machchhar logró abrir la puerta. La entrada de los pasajeros permitió cambiar el curso de la emergencia y reducir al atacante.

“Luchaba por mi vida, pero no podía dejar morir a los demás”, relató el piloto indio apuñalado en vuelo de Flydubai



Smit Machchhar habló así en una emotiva entrevista con el primer ministro de India, Narendra Modi. Apuñalado presuntamente por su copiloto en pleno vuelo,… pic.twitter.com/RHLhvty6vb — DW Español (@dw_espanol) October 2, 2026

El piloto cuenta con 17 años de experiencia en la aviación y 11 como comandante. Antes de incorporarse a Flydubai, donde lleva cerca de cuatro años, trabajó durante 11 años en la aerolínea india SpiceJet como comandante superior y capitán instructor de línea.

Su experiencia supera las 9.750 horas de vuelo, un recorrido profesional que comenzó después de abandonar la idea inicial de dedicarse a la ingeniería textil. Machchhar nació en Mumbai, en una familia vinculada al sector textil, pero finalmente decidió formarse como piloto.

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Durante el ataque, además, recurrió a su fe. El comandante relató que recitó el Hanuman Chalisa, un himno hindú dedicado a Hanuman. “El señor Hanuman me dio valor”, afirmó.

Uno de los pasajeros que lo asistió, el odontólogo Shota Musaev, aseguró posteriormente que el piloto había sufrido una pérdida masiva de sangre y presentaba heridas graves.

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Durante la conversación con Modi, Machchhar también habló sobre el impacto que tuvo el episodio en su familia. Contó que una de sus hijas acudió a visitarlo al hospital y se asustó al verlo con la cabeza vendada y tubos en la nariz. Su hijo menor, de dos años, todavía no había podido verlo.

El piloto aseguró que el reconocimiento recibido después de lo ocurrido cambió la forma en que se veía a sí mismo.

Ahora que me ha llamado, estoy realmente muy orgulloso de mí mismo. No estaba orgulloso antes de esto, pero ahora sí manifestó

El primer ministro indio destacó públicamente la actuación de su compatriota y señaló que su respuesta durante la emergencia permitió proteger a quienes se encontraban a bordo. También le expresó sus deseos de recuperación.

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SpiceJet, compañía en la que Machchhar trabajó antes de llegar a Flydubai, también reconoció públicamente su actuación y calificó sus acciones de heroicas y desinteresadas.

Mientras el comandante continúa recuperándose, las investigaciones buscan establecer qué llevó al copiloto a atacar dentro de la cabina y cómo se desarrolló exactamente la emergencia que obligó al avión a aterrizar en Arabia Saudita.