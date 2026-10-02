Hallan muerto en extrañas condiciones al prometido de Gypsy Rose, la mujer que asesinó a su madre

Ken Urker, quien mantuvo una relación sentimental con Gypsy Rose Blanchard, fue encontrado muerto en su vivienda de Raceland, Louisiana, Estados Unidos. El hombre tenía 34 años y su fallecimiento ocurrió este jueves, precisamente cuando cumplía años.

El hallazgo se produjo después de que un familiar acudiera a su casa al preocuparse porque Urker no respondía. Según información conocida por TMZ, Gypsy Rose le había enviado un mensaje para felicitarlo por su cumpleaños, pero no obtuvo respuesta. La situación generó preocupación y posteriormente su familiar llegó hasta la residencia, donde encontró al hombre sin vida en su cama.

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Por ahora, las autoridades no han establecido oficialmente qué provocó la muerte. Gypsy Rose, sin embargo, entregó algunos detalles a People y manifestó que una de las posibilidades que contempla es que Urker haya sufrido una sobredosis.

Gypsy Rose y Clauddine “Dee Dee” Blanchard. Foto: Gypsy Rose.

La mujer explicó que no sabe qué sustancia pudo haber ingerido y tampoco conoce si se trató de una situación accidental o de un acto intencional. También aseguró que durante los últimos días había notado que su pareja no atravesaba un buen momento.



No estaba en un buen estado mental últimamente afirmó Rose

La noticia tuvo un fuerte impacto en ella. En declaraciones recogidas por el medio estadounidense, expresó la dificultad que tenía para procesar lo ocurrido: “No me lo puedo creer. No puedo pensar. He gritado hasta que me arda la garganta”.

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Una historia de amor que comenzó detrás de las rejas

Urker y Gypsy Rose se conocieron en 2017, cuando ella estaba cumpliendo una condena por el asesinato de su madre. Él conoció su historia y decidió ponerse en contacto con ella mientras permanecía en prisión.

La comunicación entre ambos terminó convirtiéndose en una relación y, un año después, llegaron a comprometerse. Sin embargo, la pareja se separó en 2019 y durante un tiempo tomó caminos diferentes.

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Gypsy Rose contrajo matrimonio en 2022 con Ryan Anderson, aunque esa relación terminó después de que ella recuperara la libertad. En diciembre de 2023 obtuvo la libertad condicional y comenzó una nueva etapa fuera de prisión.

Fue entonces cuando Urker volvió a formar parte de su vida. Durante 2024 ambos retomaron su relación y posteriormente anunciaron que serían padres. En diciembre de ese año nació su hija, Aurora Raina Urker.

Ken Urker y Gypsy Rose. Foto: Redes sociales

El caso que hizo conocida a Gypsy Rose

La historia de Gypsy Rose alcanzó repercusión internacional a partir del asesinato de su madre, Dee Dee Blanchard, ocurrido en Missouri en 2015.

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Durante años, Dee Dee sostuvo ante médicos, familiares y otras personas que su hija padecía diferentes enfermedades y discapacidades. Con el tiempo, las autoridades descubrieron que buena parte de esa historia había sido construida por la propia madre.

La situación terminó en un crimen. Dee Dee fue asesinada a puñaladas y Gypsy desapareció junto con su entonces novio, Nicholas Godejohn. Ambos fueron posteriormente localizados y procesados por el homicidio.

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Gypsy Rose fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y recibió una condena de 10 años de prisión. Godejohn, señalado como quien ejecutó el ataque contra Dee Dee, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El caso posteriormente fue llevado a documentales, series y otros contenidos audiovisuales, mientras que la vida de Gypsy después de recuperar su libertad comenzó a ser seguida de cerca en medios de comunicación y redes sociales.

Ahora, la muerte de Ken Urker vuelve a poner el foco sobre su historia personal. Mientras tanto, las circunstancias exactas del fallecimiento del hombre de 34 años todavía son materia de investigación.