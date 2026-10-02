¿Por qué falló la ejecución de Christa Pike? Las hipótesis tras las dos dosis letales

Christa Gail Pike sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee después de recibir las dos dosis de pentobarbital previstas en el protocolo estatal.

La mujer, de 50 años, continuaba con vida y llegó a permanecer consciente durante parte del procedimiento, una situación que, según Robin Maher, directora ejecutiva del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), es “singular e incomparable”.

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Pike fue trasladada posteriormente a un hospital, donde permanece en estado crítico, según informaron sus abogados. Hasta ahora, las autoridades de Tennessee no han explicado por qué las dos dosis administradas no produjeron el resultado esperado. Sin embargo, especialistas y la defensa han planteado algunas hipótesis sobre lo ocurrido.

Una posible falla en la vía intravenosa

El protocolo de Tennessee contempla dos jeringas de 50 mililitros de pentobarbital, un barbitúrico que, administrado en una cantidad suficiente, provoca pérdida de conciencia y posteriormente puede ocasionar un paro respiratorio y una falla cardiovascular.



Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte. Foto: Redes sociales

De acuerdo con la cronología reconstruida por periodistas que presenciaron el procedimiento, Pike comenzó a manifestar molestias en uno de sus brazos. La mujer preguntó si era normal lo que estaba sintiendo y, según los testigos, describió una sensación de ardor y dolor. También habría señalado que su brazo parecía estar a punto de “reventar”.

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Para Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Emory y perito contratado por la defensa, una posible explicación es que Pike no haya alcanzado en la sangre la concentración de pentobarbital necesaria para provocar los efectos esperados.

Una vía intravenosa mal colocada o defectuosa puede hacer que el medicamento no llegue directamente al torrente sanguíneo y se filtre hacia los tejidos que rodean la vena. En ese escenario, aunque se haya administrado la cantidad prevista, la dosis que efectivamente circula por el organismo podría ser insuficiente.

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Esta hipótesis coincide con una preocupación que la defensa había planteado meses antes. En una demanda presentada en enero contra el protocolo de ejecución, los abogados señalaron que Pike tenía venas pequeñas que dificultaban el acceso mediante agujas.

Además, después del procedimiento, su abogado Randy Spivey aseguró que se utilizaron al menos siete agujas durante aproximadamente una hora y que una de ellas parecía doblada cuando fue retirada de su brazo.

Una mujer de Tennessee sobrevive a su ejecución tras pasar 30 años en el corredor de la muerte



Christa Pike sobrevivió al intento de ejecución mediante inyección letal en Tennessee. La mujer, de 50 años, recibió dos dosis de pentobarbital, pero continuaba con vida y fue… pic.twitter.com/3mlyRtg8JS — DW Español (@dw_espanol) October 1, 2026

Tennessee ya había tenido problemas para establecer una vía

El caso de Pike también ocurre pocos meses después de otro intento fallido de ejecución en Tennessee. En mayo de 2026, el estado no pudo ejecutar a Tony Carruthers porque el personal médico no consiguió establecer una vía intravenosa durante más de una hora.

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El médico que participó en aquel procedimiento, Mark Fowler, había confirmado posteriormente que supervisaría la ejecución de Pike, aunque no se ha confirmado públicamente si estuvo presente en la sala el 30 de septiembre.

La defensa de Pike también ha planteado otra posibilidad: que el pentobarbital utilizado estuviera degradado. No obstante, esta afirmación corresponde a una hipótesis de los abogados y, hasta el momento, no se han divulgado análisis técnicos del lote utilizado que permitan confirmar o descartar que el medicamento tuviera algún problema.

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Las dudas sobre los medicamentos utilizados

La discusión sobre el estado de las sustancias empleadas en las ejecuciones de Tennessee tampoco comenzó con Pike. En diciembre de 2025, abogados de Harold Nichols argumentaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos que el pentobarbital utilizado por el estado podía proceder del mercado gris, haber sido almacenado de manera inadecuada o tener una potencia reducida.

Además, en 2022 Tennessee suspendió la ejecución de Oscar Smith después de reconocer que no se había garantizado que los medicamentos destinados a la inyección letal hubieran sido analizados correctamente.

Una revisión independiente posterior concluyó que no se habían realizado las pruebas requeridas antes de siete ejecuciones efectuadas desde 2018. Según informes citados por Associated Press y The Tennessean, al menos dos personas habrían sido ejecutadas utilizando medicamentos vencidos, comprometidos o que no habían sido sometidos a los análisis correspondientes.

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Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer que el pentobarbital utilizado con Pike estuviera defectuoso. Para determinarlo serían necesarios análisis específicos del medicamento administrado durante el procedimiento.

¿Qué pasará ahora con Pike?

El Departamento de Corrección de Tennessee sostuvo que sus funcionarios siguieron cada uno de los pasos establecidos en el protocolo aprobado por la Fiscalía General del estado y aseguró que el químico utilizado en la inyección letal “ha demostrado ser consistentemente efectivo”.

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El organismo tampoco explicó por qué Pike continuó con vida después de recibir las dos dosis. De acuerdo con Associated Press, al día siguiente del intento de ejecución todavía no había una explicación oficial sobre lo ocurrido.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión integral e independiente para determinar qué sucedió durante el procedimiento y suspendió la única ejecución que permanecía programada en el estado para 2026.

A esto se suma otra incertidumbre: el protocolo estatal no establece qué debe ocurrir si una persona condenada continúa con vida después de recibir tanto la dosis inicial como la dosis de respaldo.

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Pike permanece en el corredor de la muerte desde 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Knoxville en enero de 1995. Tenía 18 años cuando fue condenada por el crimen, mientras que Slemmer tenía 19. Ahora, su defensa ha pedido que se le conmute la pena de muerte, mientras las autoridades buscan establecer por qué el procedimiento no produjo el resultado previsto.